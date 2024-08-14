В Улан-Удэ поменялось расписание маршрута № 95. Новое расписание будет действовать только в выходные дни.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения на маршруте №95 с 17 августа будет действовать новое расписание в выходные дни. Это связано с корректировкой времени на рейсы.

Напомним, что на маршруте №95 в будние дни расписание остается прежним.

Смотрите актуальный график в карточках или на сайте https://autobus03.ru/





Фото: Номер один