Общество 14.08.2024 в 09:36

В Улан-Удэ поменялось расписание маршрута № 95

Новое расписание будет действовать только в выходные дни
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ поменялось расписание маршрута № 95

В Улан-Удэ поменялось расписание маршрута № 95. Новое расписание будет действовать только в выходные дни.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения на маршруте №95 с 17 августа будет действовать новое расписание в выходные дни. Это связано с корректировкой времени на рейсы.

Напомним, что на маршруте №95 в будние дни расписание остается прежним.

Смотрите актуальный график в карточках или на сайте https://autobus03.ru/


 

Фото: Номер один

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