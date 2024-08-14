Виновник лесного пожара в Бурятии выплатит полмиллиона

Жителя Кижингинского района Бурятии обязали компенсировать материальные расходы на тушение лесного пожара. Он возник от его неосторожных действий.

Прокуратурой установлено, что в апреле 2024 года житель района в местности вблизи улуса Кулькисон разжег костер.

- В результате неконтролируемого им огня загорелась трава, по которой возгорание перешло на лесной массив. Для тушения пожара на общей площади 8 гектаров были задействованы силы и средства Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Кижингинского и Кудунского лесхозов, - рассказали в прокуратуре республики.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновного лица материальных расходов на тушение возгорания в размере более 489 тыс. рублей.

Хоринский районный суд иск удовлетворил.

Фото: loon.site