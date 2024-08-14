С 10 августа на Байкале действует нерестовый запрет

В Забайкальском национальном парке напомнили о начале нерестового запрета на Байкале с 10 августа. Он продлится три месяца до 10 ноября.

- Нерестовый период – время, когда рыба активно мечет икру. От того, насколько удачно он пройдёт, зависит численность вида и общее количество рыбы в водоёме, - пояснили сотрудники нацпарка.

Ограничения вводятся правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Министерством сельского хозяйства РФ. На период с 10 августа по 10 ноября запрещается добыча (вылов) всех видов биоресурсов на следующих участках:

– в озерах Арангатуй и Малый Арангатуй и протоке Арангатуйский исток, соединяющий озеро Малый Арангатуй с Чивыркуйским заливом, а также на расстояниях менее 3 км, отмеряемых вправо, влево и вглубь Чивыркуйского залива от устья протоки Арангатуйский исток. Расстояния от устьев водотоков, впадающих в водный объект рыбохозяйственного значения, измеряются от точек на берегах указанных устьев, максимально выступающих в данный водный объект.

– в реках Большой Чивыркуй, Безымянная, а также на расстояниях менее 3 км, отмеряемых вправо, влево и вглубь Чивыркуйского залива от устья реки Большой Чивыркуй.

- В период нереста по обозначенным выше местам и рекам строго запрещено ходить на судне с подвесным мотором. Контроль за соблюдением всех правил рыболовства осуществляют инспекторы отдела охраны «Заповедного Подлеморья». Они могут остановить транспортное средство в целях проверки соблюдения законодательства в области рыболовства, - напомнили в нацпарке.

Штраф за передвижение по нерестовым участкам составляет от трёх до четырёх тысяч рублей (КоАП РФ, ст. 8.39). При этом конфискуются также лодка и снасти. Должностные лица заплатят 15-20 тысяч рублей за то же деяние, а юридические – 300-500 тысяч рублей.

Штраф за вылов рыбы в период нереста на особо охраняемой природной территории устанавливается в двойном размере. Например, один омуль, независимо от размера и веса, будет оцениваться в 7 280 рублей.

Фото: Номер один