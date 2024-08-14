«Ментально и по духу мы очень близки»

Создание Института Пандито Хамбо лам стало важнейшим фактором в истории российского общества. Буддийский вопрос имел и имеет весомое значение во внутренней и внешней политике России.







II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» стал одним из главных событий года в Бурятии. Он проходит по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова при поддержке президента России Владимира Путина.Мероприятие превратилось в новую площадку для международного диалога, обсуждения вопросов развития буддизма: буддийской культуры, философии и практики. Форум благодаря встречам, обсуждениям и дискуссиям способствует развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.Участниками форума стали представители 15 стран: Бангладеша, Беларуси, Бутана, Вьетнама, Индии, Таиланда, Камбоджи, Китая, Бразилии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Шри-Ланки и Японии.Организаторами форума выступили Буддийская традиционная сангха России, правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям (при поддержке Фонда Росконгресс).Уровень форума подчеркнуло то, что его участников поприветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в ходе форума идет разговор по широкому кругу проблем, связанных с продвижением в мире философии и культуры буддизма, которые основаны на фундаментальных гуманистических ценностях, имеющих непреходящее общечеловеческое значение.«Отрадно, что ваш форум получил серьезную поддержку верующих, религиозных, общественных объединений, ученых, богословов из многих государств», - отмечено в приветствии президента.«С удовлетворением отмечу, что буддисты России бережно хранят уникальное историческое, духовное наследие предков, воспитывают в подрастающем поколении уважение к самобытной культуре и обычаям отцов, дедов и прадедов. Особой признательности заслуживает значимый вклад буддийских организаций в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Этот богатый опыт может быть востребован и в других странах. Убежден, что нынешний форум пройдет в творческом, созидательном ключе, будет способствовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества, реализации совместных проектов», - подчеркнул Владимир Путин.Форум работал сразу по нескольким направлениям.Так, в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН прошла научная конференция «Буддизм в условиях изменяющегося мира». Спикерами на ней выступили доктора наук, профессоры, ученые и эксперты из Монголии, Калмыкии и Бурятии, а слушателями были представители 15 стран и 40 регионов РФ.Участники (представители науки, вузов, историки, политологи, студенты и др.) обсудили актуальные вопросы на таких секциях, как «Буддологические исследования в России и в мире: опыт, проблемы и перспективы», «Буддийские источники и философия буддизма», «Наука и буддизм» и т. д.«Мы решили начать деловую программу с научной конференции, исходя из опыта прошлого форума: чтобы выработать оптимальные, согласованные решения для дальнейшего международного взаимодействия, чтобы точнее обозначить направления развития буддизма в современном мире. Мы отмечаем, что буквально за один год ситуация меняется кардинально, но развивается в том направлении, какое многие из нас и предвидели в прошлом году. Мир меняется, меняются условия нашего развития, но вместе с тем и появляется новая основа, которая позволяет еще раз вернуться к глубинным истокам буддийского учения, которая позволяет всеобъемлюще посмотреть на современные человеческие отношения, начиная с простых бытовых основ существования до самых высоких категорий, которые определяются в современном мире в нашей самой передовой философии учения», - подчеркнул Борис Базаров, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, академик РАН.Одним из интересных моментов, которые предложили обсудить, стало влияние буддизма на решение проблем соотношения традиционных ценностей и ценностей XXI века, а также роль буддизма в мировой геополитике. Ведь развитие технологий, широкая информатизация создали условия для беспрепятственного взаимопроникновения культур, которое порой выливается в навязывание чужих ценностей и чужого образа жизни.Борис Базаров отметил, что буддизм на протяжении длительного развития в странах с различными условиями обеспечивал высокую степень адаптивности своих последователей и взаимодействия с традиционными обществами. «Сегодня, в третьем тысячелетии, он не утратил своей значимости», - убежден ученый.Нынешний год для буддистов РФ - юбилейный. Об этом напомнил глава республики на официальном открытии мероприятия.«260 лет назад Указом императрицы Екатерины II в России утвержден институт Пандито Хамбо лам - глав буддистов России, что стало официальным признанием буддизма в Российской империи.Распространение Дхармы оказало огромное влияние на национальную культуру и духовно-нравственное состояние бурятского, а также калмыцкого и тувинского народов. Великие бурятские ламы остаются в нашей памяти примером подражания и восхищения. Они находят следующие перерождения, но их дела остаются в вечности. Яркий пример - победивший время 12-й Пандито Хамбо лама Даши Доржо Этигэлов, который медитирует больше 97 лет. Его состояние неизвестно науке», - выступил на открытии форума Алексей Цыденов.Деловую часть форума дополнили мероприятия культурного и спортивного направлений. На площади Советов в центре Улан-Удэ прошел Фестиваль восточных единоборств. На нем выступили мастера шаолиньского монастыря, показавшие комплекс дыхательной гимнастики «Ба дуань цзин». Инструкторы клубов цигун провели мастер-класс по разминке, а спортивные федерации республики - показательные выступления. Большой интерес вызвала открывшаяся в рамках форума выставка шедевров буддийского бурятского искусства из коллекции Эрмитажа, а также Национального музея Бурятии. В экспозиции представлены археологические находки, скульптуры, украшения, фотографии, предметы, которые относятся к обыденной жизни дацанов и др.Для участников форума в Бурятском академическом театре оперы и балета состоялся концерт. Зрители смогли насладиться хореографическим и вокальным искусством Бурятии.В дни форума Алексей Цыденов провел несколько встреч. Одной из них стала встреча с полномочным министром в ранге посла Шри-Ланки в РФ Пакиром Мохидином Амзой. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере религии, туризма, образования и медицины.Как известно, на Шри-Ланке развита аюрведа, практики которой во многом пересекаются с восточной медициной. Сотрудничество в этой сфере началось после I Международного буддийского форума. Сейчас врачей Бурятии пригласили посетить южную страну для углубления сотрудничества.Стороны согласились, что есть потенциал в развитии культурного туризма. На Шри-Ланке есть буддийские достопримечательности. Туристам из Шри-Ланки было бы интересно посетить Бурятию. Глава Бурятии предложил рассмотреть возможности по обмену студентами.Среди других международных контактов отметим встречу с послом Таиланда в РФ Сасиватом Вонгсинсаватом. Дипломат возглавлял делегацию Таиланда на форуме. «Я очень рад быть в Республике Бурятия во второй раз. Я помню, что по итогам I форума обсуждался вопрос о возможности организации в другом регионе. Но тот факт, что буддийский форум вновь собирается здесь, в Бурятии, лишний раз отражает природу этой республики как буддийского хаба России», - сказал посол.Алексей Цыденов и Сасиват Вонгсинсават договорились о взаимных визитах туроператоров для расширения связей. В частности, бурятская сторона предложила рассмотреть возможность открытия направления для тайских туристов на зимний Байкал.Глава Бурятии также провел встречу с делегацией Непала, которую возглавил Биста Мукунда, советник мэра города Лалитпур, президент религиозной организации «Бема Кусума Буддадхарма Сангха».«Нам было очень приятно пообщаться с участниками других стран. В разных странах с давних пор сохранились учения буддизма. На Западе также применяют такие практики, как осознанность и медитация. Таким образом, мы понимаем, что этот интернациональный форум является очень значимым для нас с точки зрения распространения научных исследований и духовных практик», - отметил глава непальской делегации.На встрече обсудили строительство российского буддийского храма в Лумбини (на родине Будды в Непале), который будет способствовать развитию туристических и общественных связей между двумя странами. Ожидается, что храм будет возведен к 2025 году. Была затронута тема сотрудничества в области вузовского образования – БГУ заключил соглашения с университетами Непала и Шри-Ланки о совместном изучении буддийской медицины.Все прошедшие мероприятия - результаты только двух неполных дней работы форума. В течение второго и третьего дня и состоится ещё ряд важных мероприятий: подписание соглашений, пленарные заседания, обсуждение посланий и феномена XII Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Этигэлова и другие события, направленные на развитие сотрудничества в области распространения буддизма.Фото пресс-служба главы и правительства РБ