В Бурятии решили провести проверку арбузов из Казахстана

В Бурятии проверили партии арбузов из Казахстана. Всего проверке республиканского Россельхознадзора подверглось 136 тонн бахчевых культур.

Отборы проб и контроль товаросопроводительных документов провели с 7 по 12 августа 2024 года в Улан-Удэ.

- По результатам лабораторной экспертизы Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинных вредных организмов в поступившей продукции и таре не обнаружено. На груз бахчевых культур оформлены Акты карантинного контроля, дающие право на использование товара по назначению – реализация через торговые сети, - рассказали в Россельхознадзоре.

Фото: loon.site