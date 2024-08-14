Общество 14.08.2024 в 11:33

В Бурятии решили провести проверку арбузов из Казахстана

Пробы бахчевых провели в Россельхознадзоре
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии решили провести проверку арбузов из Казахстана

В Бурятии проверили партии арбузов из Казахстана. Всего проверке республиканского Россельхознадзора подверглось 136 тонн бахчевых культур.

Отборы проб и контроль товаросопроводительных документов провели с 7 по 12 августа 2024 года в Улан-Удэ.

- По результатам лабораторной экспертизы Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинных вредных организмов в поступившей продукции и таре не обнаружено. На груз бахчевых культур оформлены Акты карантинного контроля, дающие право на использование товара по назначению – реализация через торговые сети, - рассказали в Россельхознадзоре.

Фото: loon.site

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арбузы Россельхознадзор проверка документы пробы

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