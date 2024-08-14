Общество 14.08.2024 в 11:50

XV Байкальская экологическая школа начала работу в Танхое

Помимо научной программы детей ждут экскурсии по объектам Байкальского биосферного заповедника
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Текст: Андрей Константинов
XV Байкальская экологическая школа начала работу в Танхое
В Бурятии в поселке Танхой на базе РЖД-лицея №9 начала работу юбилейная XV Байкальская экологическая школа. Она продлится до 21 августа, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

На Байкал прибыли 69 школьников из разных уголков России, в том числе победители конкурсов «Экология – дело каждого», «Эстафета поколений» и «Здоровье планеты? В моих руках!». Ребята приехали из образовательных учреждений ОАО «РЖД» со станций Тайшет и Слюдянка (Иркутская область), Танхой (Республика Бурятия), Ерофей Павлович (Амурская область), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и Челябинск. Также среди участников есть школьники из Москвы, Арзамаса и команда автономной некоммерческой организации «Движение за экологию «Друзья окружающего мира».

В течение десяти дней подростки будут работать в семи исследовательских секциях. Занятия будут проходить под руководством опытных наставников – ученых, преподавателей вузов, краеведов, орнитологов, экологов, геоботаников, IT-инженеров, дизайнеров, специалистов вагона-лаборатории ВСЖД. Результаты коллективных исследований и проектов ребята представят в последний день работы школы.

Помимо научной программы детей ждут экскурсии по объектам Байкальского биосферного заповедника и в Музей природы, экспедиция по туристическому маршруту «В дебри Хамар-Дабана», мастер-классы по робототехнике, экологические викторины, квиз по биоразнообразию, конкурсы, спортивная и анимационная программы.

Фото: ВСЖД
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ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

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