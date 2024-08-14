В Улан-Удэ хотят перенести арт-объект «Бэлэг»

Известная скульптурная композиция «Бэлэг» авторства Чингиса Мандаганова сейчас находится на Гостиных рядах. Ее планируют перенести на новое место в 2025 году, когда начнется третья очередь благоустройства территории Гостиных рядов по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Арт-объект «Бэлэг» олицетворяет семейные ценности: отец и мать изображены, как единое целое, а между ними ребенок, символизирующий дар – бэлэг на бурятском языке. Семья поднимает головы наверх, и ребенок указывает родителям на летящего над ними голубя – символ мира.

- У нас первоначально была мысль оставить на прежнем месте скульптуру и вписать ее в новое общественное пространство. Но идея дальнейшего использования Александровского сада, как исторической среды обязывает нас по-другому взглянуть на это место, - сказал Михаил Мясищев, председатель комитета по архитектуре и градостроительству г. Улан-Удэ.





Прилегающую территорию объекта «Ряды гостинодворские», где еще в Верхнеудинске проводились различные ярмарки, собирались купцы и велась торговля, и в дальнейшем планируется использовать для проведения различных выставок и мероприятий.

Скульптуре «Бэлэг» сейчас ищут свое достойное место на другой общественной территории, которая бы ассоциировалось с семьей и теми ценностями, которые она несет.

Сейчас рассматриваются такие варианты: сквер Семейного отдыха, на оси с новым фонтаном, ремонт которого выполняется по программе «Народный бюджет»; сквер возле ЗАГСа Октябрьского района, на пересечении ул. Жердева и проспекта Строителей; сквер на ул. Комсомольская, возле ЗАГСа Железнодорожного района.

Фото: администрация г. Улан-Удэ