Общество 14.08.2024 в 14:31

В Улан-Удэ хотят перенести арт-объект «Бэлэг»

Арт-объект изображает композицию фигур отца, матери и ребенка
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ хотят перенести арт-объект «Бэлэг»

Известная скульптурная композиция «Бэлэг» авторства Чингиса Мандаганова сейчас находится на Гостиных рядах. Ее планируют перенести на новое место в 2025 году, когда начнется третья очередь благоустройства территории Гостиных рядов по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Арт-объект «Бэлэг» олицетворяет семейные ценности: отец и мать изображены, как единое целое, а между ними ребенок, символизирующий дар – бэлэг на бурятском языке. Семья поднимает головы наверх, и ребенок указывает родителям на летящего над ними голубя – символ мира.

- У нас первоначально была мысль оставить на прежнем месте скульптуру и вписать ее в новое общественное пространство. Но идея дальнейшего использования Александровского сада, как исторической среды обязывает нас по-другому взглянуть на это место, - сказал Михаил Мясищев, председатель комитета по архитектуре и градостроительству г. Улан-Удэ.


Прилегающую территорию объекта «Ряды гостинодворские», где еще в Верхнеудинске проводились различные ярмарки, собирались купцы и велась торговля, и в дальнейшем планируется использовать для проведения различных выставок и мероприятий.

Скульптуре «Бэлэг» сейчас ищут свое достойное место на другой общественной территории, которая бы ассоциировалось с семьей и теми ценностями, которые она несет.

Сейчас рассматриваются такие варианты: сквер Семейного отдыха, на оси с новым фонтаном, ремонт которого выполняется по программе «Народный бюджет»; сквер возле ЗАГСа Октябрьского района, на пересечении ул. Жердева и проспекта Строителей; сквер на ул. Комсомольская, возле ЗАГСа Железнодорожного района.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ


Все новости

В Бурятии приняли заключительную резолюцию II Международного буддийского форума
14.08.2024 в 14:47
В Монголии шахматисты из России участвуют в международном турнире в нейтральном статусе
14.08.2024 в 14:43
У незаконно добывающего нефрит жителя Бурятии забрали всю технику
14.08.2024 в 14:35
В Улан-Удэ хотят перенести арт-объект «Бэлэг»
14.08.2024 в 14:31
В Улан-Удэ участники буддийского форума возложили цветы к Мемориалу Победы
14.08.2024 в 14:25
В Бурятии зафиксировали около двух тысяч случаев нападения собак на людей
14.08.2024 в 14:11
В Бурятии туристы спрыгнули со скалы, убегая от медведя
14.08.2024 в 13:55
Улицу Октябрьская в Улан-Удэ украсили фонарями
14.08.2024 в 13:05
Власти Улан-Удэ недовольны темпами подготовки крупнейшей котельной к зиме
14.08.2024 в 12:51
В районе Бурятии выбрали «Красу в погонах»
14.08.2024 в 12:32
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
У незаконно добывающего нефрит жителя Бурятии забрали всю технику
С добытым камнем его задержали по дороге в Улан-Удэ
14.08.2024 в 14:35
В Улан-Удэ участники буддийского форума возложили цветы к Мемориалу Победы
Представители иностранных государств почтили минутой молчания всех, кто погиб в годы войны
14.08.2024 в 14:25
В Бурятии зафиксировали около двух тысяч случаев нападения собак на людей
Лидером в этом печальном списке оказался Заиграевский район
14.08.2024 в 14:11
Улицу Октябрьская в Улан-Удэ украсили фонарями
Жители высоко оценили новое украшение улицы    
14.08.2024 в 13:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru