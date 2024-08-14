Общество 14.08.2024 в 14:35

У незаконно добывающего нефрит жителя Бурятии забрали всю технику

С добытым камнем его задержали по дороге в Улан-Удэ
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Текст: Елена Кокорина
У незаконно добывающего нефрит жителя Бурятии забрали всю технику

Жителю Бурятии незаконно добывающего нефрит на территории республики вменили условный срок, штраф, а также конфисковали в доход государства его внедорожник и экскаватор. Не согласившись с таким суровым наказанием, он обратился в вышестоящий суд.

- Приговором суда мужчина признан виновным в самовольной добыче нефрита в крупном размере и незаконной его перевозке от места добычи в г. Улан-Удэ. За данные преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы условно, со штрафом. Кроме того, в доход государства конфискованы автомобиль «Нисан Патрол», на котором перевозился незаконно добытый нефрит, и экскаватор «Хитачи», при помощи которого нефрит добывался, - рассказали в Верховном суде.

Оспаривая виновность в совершении преступлений и приговор, защита осужденного обратилась в вышестоящий суд с апелляционной жалобой, в удовлетворении которой было отказано.

- Верховным судом назначенное наказание признано справедливым и соразмерным содеянному. Кроме того, признано законным решение о конфискации транспортных средств, используемых при совершении преступлений, - добавили в суде.

Фото: loon.site

Теги
нефрит добыча приговор конфискация

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