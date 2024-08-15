В Улан-Удэ разрастается «город мертвых»

По итогам смертности/рождаемости, приездов/отъездов с начала 2024 года общая численность постоянного населения республики упала на 800 человек. По сравнению с рядом регионов Бурятия имеет отрицательное миграционное сальдо, но есть и противоположные примеры. По ДФО миграционное сальдо было положительным – 64 человека. Прирост населения сложился за счет миграционного обмена с Забайкальским краем – 262 человека, приводит некоторые цифры Бурятстат.





Текущий год стал новой вехой в развитии улан-удэнского кладбища «Южное» в Октябрьском районе. Власти решили его расширить в рамках строительства очередного блока. Новый траурно-похоронный объект назвали «Южное-2». Но въезд на дополнительное кладбище предусматривается через кладбище «Южное-1».Новое строительство профинансировал муниципальный бюджет (в том числе за счет субсидии из республиканского бюджета).Свежий кладбищенский блок находится в 300 метрах от территории местной индивидуальной жилой застройки и в 375 метрах от колонии, которая стоит невдалеке от Спиртзаводского тракта.Новое и старое кладбища немного разделили между собой. По нормативным требованиям проектом предусмотрена санитарная зона шириной 50 метров. Она также необходима для предотвращения ветровой и водной эрозии почв. Между новым и старым кладбищами сохранится лесной массив, который тоже призван препятствовать ветрам и задерживать снег.Максимальное число захоронений (в том числе захоронения в земле в гробах) установлено на уровне 7 260. При этом власти города предусмотрели, что расчетная площадь на одно погребение составит пять квадратных метров, а размер самой могилы - 2х1х1,5 метра.Вводимые в эксплуатацию кладбищенские площади будут, без сомнения, достаточно быстро заполняться новыми захоронениями.Свежая статистика Бурятстата говорит о том, что в 2024 году баланс между смертностью и рождаемостью в республике все сильнее клонится в пользу первой. Хотя тут слово «баланс» не очень точно подходит. Скорее, надо говорить о соотношении. А когда рождаемость летит вниз, а смертность вверх, куда остается клониться соотношению?С января по май в Бурятии умерли 5 034 человека. А родились лишь 3 877. Естественная убыль населения составила 1157 человек. Это заметно больше, чем за такой же период минувшего года.Для сравнения. За аналогичный период прошлого года умерли 4 834 жителя республики, то есть до пятитысячной отметки было еще «пространство». А родились тогда в Бурятии 4 154 малыша. Естественная убыль составляла 680 человек.Как видим, за год естественная убыль населения подскочила с 680 до 1157 человек. Рост более чем на 70%. Сложно представить, что будет к концу года.В целом по республике число умерших превысило число родившихся на 29,8% (в аналогичном периоде 2023 года – на 16,4 %), констатировал Бурятстат расширение пропасти между жизнью и смертью, подводя итоги этих месяцев. Статистическое ведомство также отмечает, что естественный прирост населения наблюдался только в двух районах республики: в Иволгинском (4,4 человека на 1000 населения) и Окинском (2,7).Самая большая естественная убыль населения зафиксирована в Северо-Байкальском (12,7 человека на 1000 населения), Баргузинском (10,5), Курумканском (8,6), Кабанском (8,3) и Прибайкальском (8,2) районах.В 18 муниципальных районах отмечено снижение числа родившихся. А в 12 произошел рост числа умерших.Выросшее количество умерших (12,5 случая на 1000 человек населения) привело республику к достижению среднероссийского показателя (12,9). Видимо, совсем скоро Бурятия сравняется по смертности с общероссийским уровнем. Потом главное - остаться на этих цифрах, а не пойти на превышение.Благодаря относительно хорошей рождаемости Бурятия пока имеет не очень страшный показатель естественной убыли населения – минус 2,9 человека на 1000 населения. Ведь общероссийский уровень естественной убыли равен уже минус 4,6.Но в европейской части России есть регионы, которые пугают темпами убыли населения. Например, рождаемость с разгромным счетом проигрывает смертности в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Владимирской, Новгородской, Костромской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Псковской областях.В каждой из них естественная убыль в январе-мае составила более десяти человек на 1000 населения. Области ползут на кладбище.В Центральном федеральном округе нет ни одного региона, который бы показал хотя бы нулевой результат. Все тотально в минусе (также в поголовном минусе пребывают Северо-Западный, Приволжский и Южный федеральные округа). Даже в Москве, куда постоянно едет немало молодых и относительно молодых людей из регионов, смертность взяла верх над рождаемостью.Так что по стране у Бурятии не самые худшие цифры. Но демографической суперзвездой России остается Чечня с естественным приростом в 15,4 человека на 1000 населения.Не самые плохие показатели по убыли населения тем не менее не помогают Бурятии решать кадровые проблемы.Рабочих рук остро не хватает. Показатель зарегистрированной безработицы, по цифрам Бурятстата, в конце июня 2024 года составил в республике 0,5% и находился на среднероссийском уровне. По ДФО картина острее, чем в нашей республике, наблюдалась только в Хабаровском крае и Сахалинской области.Аналогичный показатель прошлого года в Бурятии составлял 0,7%. Ситуация заметно ухудшилась.По состоянию на конец первого полугодия 2024 года в органах службы занятости по Бурятии работодатели заявили потребность в 16 322 работниках. Положение с трудовыми ресурсами, возможно, было бы лучше, однако в республике налицо крупные проблемы в вопросе уровня зарплат.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в республике оказалась в январе-мае 2024 года самой низкой в ДФО – 67 813 рублей.А каковы зарплаты в регионах, с которыми граничит Бурятия? В соседней Тыве показатель еще ниже – 64 987 рублей. Но в Забкрае, к удивлению, платят больше – 76 981. Не говоря об Иркутской области с ее 82695 рублей.Наверное, поэтому, несмотря на призывы жить и работать в республике, немало жителей Бурятии уезжают в другие регионы, где платят побольше.Фото: «Номер один»