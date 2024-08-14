Общество 14.08.2024 в 16:10

Предприятие в Бурятии уволило многодетного отца за один прогул

Возмущенный мужчина обратился в суд
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Текст: Елена Кокорина
Предприятие в Бурятии уволило многодетного отца за один прогул

Житель Бурятии обратился в суд, посчитав, что его незаконно уволили с предприятия, на котором он проработал более 10 лет. Многодетный отец потребовал восстановить его на работе и взыскать зарплату за время вынужденного прогула в сумме 118 тысяч рублей.

Мужчина рассказал в суде, что работал в акционерном обществе с 2012 года, а в ноябре 2023 года его уволили за один единственный прогул.

- С увольнением он был не согласен и считал эту меру излишне суровым дисциплинарным взысканием. Как оказалось, 13 ноября он отсутствовал на   рабочем месте, однако в приказе указано, что уволен за «систематические прогулы». С такой формулировкой он был категорически не согласен.  У истца многодетная семья, на иждивении находится жена и четверо малолетних детей. Он является единственным кормильцем в семье, поэтому без его зарплаты  семья теряет источник существования и жилье, - рассказали в Верховном суде.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчиком не представлено доказательств того, что отсутствие мужчины на работе 13 ноября повлекло нарушение производственного процесса на предприятии или имело какие-либо тяжкие последствия. Также, приведенные стороной ответчика доказательства не свидетельствуют о ненадлежащем отношении истца к исполнению своих трудовых обязанностей.

- В итоге суд пришел к выводу о несоблюдении работодателем требований трудового законодательства при привлечении истца к дисциплинарной ответственности, но ответчик не согласился с решением и обжаловал его в суде апелляционной инстанции. Верховный суд, в свою очередь, согласился с выводами суда первой инстанции и отклонил доводы ответчика.

Фото: loon.site

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