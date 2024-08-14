Общество 14.08.2024 в 17:17

На улице Борсоева в Улан-Удэ заново положили асфальт

Теперь новый асфальт полностью соответствует ГОСТу
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Текст: Служба информации "Номер один"
На улице Борсоева в Улан-Удэ заново положили асфальт

Нарушения, которые были обнаружены ранее при ремонте улицы Борсоева, полностью устранены. В мэрии отметили, что некачественный асфальт обнаружили на участке дороги от развязки в районе налоговой инспекции до виадука. 

- Это показали повторные испытания вырубок из первого слоя асфальтобетона на участке от развязки в районе налоговой инспекции до виадука. Новый асфальт теперь соответствует ГОСТу, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

На днях подрядчик приступит к укладке второго слоя асфальта на всем протяжении ремонтируемой дороги от ул. Куйбышева до Селенгинского моста. Работы будут вестись ночью, чтобы не препятствовать движению транспорта.

Напомним, дорогу по ул. Борсоева ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы разделены на несколько этапов. В прошлом году отремонтировали дорогу от Селенгинского моста до ул. Куйбышева, в этом году ремонт ведется в противоположном направлении – от ул. Куйбышева и до моста.

Помимо асфальтирования дороги проектом предусмотрено устройство тротуара, дорожных знаков и разметки, регулировка люков, барьерных ограждений, ремонт заездных карманов.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ


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Улан-Удэ Борсоева

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