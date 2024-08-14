Общество 14.08.2024 в 17:47

Бурятия и Мьянма рассматривают возможность совместного обучения монахов

Студенты из Бурятии смогут обучаться в Международной буддийской академии Ситагу
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия и Мьянма рассматривают возможность совместного обучения монахов

Алексей Цыденов предложил рассмотреть возможность совместной организации обучения монахов из республики в академиях господина Ситагу Саядо. В среду, 14 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с основателем Международной буддийской академии Ситагу (Республика Союз Мьянма) господином Ситагу Саядо Досточтимым Ашин Ньяниссарой. 

- Мы второй раз проводим буддийский форум в Бурятии и понимаем, что буддизм сегодня – это связующая России через нашу республику с другими странами мира, где буддизм является традиционной религией. Он дает нам возможность более близко общаться и идти вместе в одном направлении, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ашин Ньяниссара наиболее известный как Ситагу Саядо, учитель медитации и буддийский ученый. Он является основателем Международной буддийской академии Ситагу. В настоящее время входит в Совет мировых религиозных лидеров при Межконфессиональном институте Илии.

- Я вижу в России много религий: православных, буддистов и других уважаемых конфессий. Мне очень нравится ваш буддийский форум. Он помогает укреплять дружбу между нашими странами. Вчера на нем я рассказал об основании буддизма. Я уверен, что людям было очень интересно. Человек ищущий знания, как человек, который ищет воду: людям нужен мир в мире, а найти мир можно через буддизм, - заявил господин Ситагу Саядо Досточтимый Ашин Ньяниссара.

Глава Бурятии предложил рассмотреть возможность совместной организации обучения монахов из республики в академиях господина Ситагу Саядо Досточтимый Ашин Ньяниссара.

Гость приветствовал данную инициативу: «Это очень хороший план. Он помогает сотрудничеству между нашими странами». Он пояснил, что для поступления необходимо показать знания в медитации и сравнение религиозных исследований, а также в других дисциплинах. Получить диплом можно через два года, чтобы получить степень бакалавра – четыре года, магистра – ещё 2 года. Для аспирантуры нужно написать диссертацию – сделать это можно в общем за 7 лет.

Господин Ситагу Саядо Досточтимый Ашин Ньяниссара Родился 23 февраля 1937 года в городе Тегон региона Баго Мьянмы.

Его деятельность охватывает религиозную, образовательную, медицинскую и инфраструктурную сферы. Он путешествует по всему миру для продвижения своих гуманитарных усилий и межконфессионального диалога.

Организация Господина Ситагу Саядо Досточтимого Ашин Ньяниссары профинансировала множество социальных проектов в Бирме, включая водяные насосы, строительство больниц, таких как больница Ситагу Аюдана в Сагаинге в 1985 году и Буддийская академия Ситагу в 1998 году.

Ситагу Саядо известен своей миссионерской и благотворительной деятельностью, особенно после Циклона «Наргис» в 2008 году, в результате которого в районах дельты Мьянмы погибло более 100 тыс. человек.

Удостоен звания «Великого проповедника Дхаммы», имеет титул «Великого проповедника Дхаммы и благодетель многих». Получил почетные степени доктора филологических наук Университета Янгона (Мьянма), доктора философии Университета Махачулалонгкораджавидьялайя и Буддийском университете Махамакут (Таиланд), Университете Нава Наланда (Индия) Университете Паннасастра (Камбоджа).

 

Фото: правительство Бурятии

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