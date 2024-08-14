Общество 14.08.2024 в 17:47

Альпинисты из Бурятии стали «Снежными барсами»

Мужчины поднялись на пик Победы

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Текст: Лариса Ситник
Альпинисты из Бурятии стали «Снежными барсами»

Восьмого августа представители Бурятии и Забайкальского края Александр Семёнов, Баир Батуев и Евгений Токарев поднялись на один из сложнейших семитысячников бывшего СССР – пик Победы высотой 7 439м.

«Молодцы огромнейшие! Это супердостижение! Этой вершиной они закрыли программу «Снежный Барс». Теперь в Бурятии и Забайкальском крае есть свои настоящие «Снежные Барсы»! Ждем с нетерпением возвращения домой! Здоровья и удачи», - поздравили альпинистов их единомышленники - федерация спортивного туризма РБ.

Напомним, "Номер один" рассказывал об одном из наших земляков-альпинистов - Баире Батуеве. Баир Батуев уже три года помогает своим землякам восходить на высочайшие вершины, спасает в горах людей и не мыслит своей жизни без активного туризма. Баир рассказывал «Номер один», как подготовиться к восхождению и с чем приходится сталкиваться в горах.

«Снежный барс» — неофициальный титул (звание) у альпинистов. Точное название жетона, которым награждаются альпинисты, покорившие высшие вершины, расположенные на территории бывшего СССР — «Покоритель высочайших гор СССР».

Это пять гор высотой свыше 7000 м: пик победы (7 439 м) и пик Хан-Тенгри (7 010 м) на Тянь-Шане; пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма, 7 495 м), пик Ленина (с 2006 года пик Абу Али ибн Сины с таджикской стороны, 7 134 м) и пик Озоди (бывший пик Корженевской, 7 105 м) на Памире.

Бюро Центрального совета спортивных обществ и организаций СССР учредило звание и жетон 12 октября 1967 года . Автором эскиза значка являлся заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР Иван Антонович. Жетон является номерным. Каждый номер жетона закреплён за восходителем на вершины в порядке поступления информации о совершённых восхождениях.

Данный жетон пользуется уважением не только в новых независимых государствах, образовавшихся на территории СССР (СНГ), но и во многих зарубежных странах. Официальный список альпинистов, награждённых данным жетоном, включает многих зарубежных альпинистов.

 
Фото: федерация спортивного туризма РБ 

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альпинизм снежный барс звание горы

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