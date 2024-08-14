В Бурятии завершился третий день II Международного буддийского форума

14 августа в Иволгинском дацане проходит третий день II Международного буддийского форума (0+). Начался форум с хурала «Бурхан Багшын магтаал», посвященного Будде Шакьямуни и его первой монашеской общине - 16 архатам. А после участники форума поклонились Нетленному телу XII Пандидо Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова.

- Когда мы находимся вблизи нетленного тела при поклонении можно почувствовать вибрацию и позитивную энергию от Хамбо Ламы. Именно поэтому мы здесь, чтобы напитаться и почувствовать энергию от нетленного тела. Очень важно, чтобы люди по всему миру, не только с России, даже не только те, кто исповедует буддизм, могли увидеть, почувствовать и зарядиться этой энергетикой, - поделился впечатлениями Бхаве Ашиш (Bhave Aashish), директор Международного центра культурологических исследований.

В программе заключительного дня форума конференция «Феномен XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржи Этигэлова» состоялись пленарное заседание и секции обсуждения посланий XII Пандито Хамбо-ламы. На него собрались ламы со всего мира.

С приветственными словами и напутствием к дальнейшей совместной работе к участникам конференции выступили представители иностранных, религиозных делегаций и разных регионов России.

Заместитель главы Буддийской традиционной Сангхи России Дид Хамбо лама Дагба Очиров отметил, что первые два дня форума для всех его участников прошли продуктивно и уже по сложившейся традиции завершающий третий день будет посвящен посланиям XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржи Этигэлова, а также празднованию 260-летия Института Хамбо лам в России.

- Каждый из вас прибыл по зову сердца на буддийский форум к нам в Бурятию, чтобы поделиться своим опытом и знаниями, а также принять участие в обсуждениях учений Будды, направленных на благо нашего многополярного современного мироустройства. Этим самым вы внесли огромное благословение во всеобщее дело служению во благо человечества, - сказал Дид Хамбо лама Дагба Очиров.



Министр (Образование и всеобщее благополучие) Посольства Республики Индии в Российской Федерации Винай Кумар отметил, что Международный буддийский форум будет способствовать развитию диалога и внесет свой вклад в распространение буддийского учения по всему миру. «Для меня большая честь быть на этом форуме. Я желаю успеха вашим мероприятиям», - сказал Винай Кумар.

Заместитель председателя Китайской буддийской ассоциации, настоятель храма Юнхэгун (г.Пекин) ХУ Сюэфэн напомнил участникам форума о заветах Будды Шакьямуни, которые гласят, что все равны и каждый должен ко всем относится одинаково.



- Мы должны стремится к общей гармонии в мире. Мы все разные, но должны помнить заветы Будды Шакьямуни, который говорил, что мы должны ко всем относится одинаково. Все мы, общаясь сейчас здесь, надеемся, что в будущем мы сможем лучше узнать культуру других стран. И это будет благоприятно и для развития мира во всем мире, и для развития учения. Бурятия - это традиционно буддийская земля. И сейчас здесь развивается современный буддизм, а в Иволгинском дацане активно развивается буддийская наука. Проникновение буддизма в Россию началось как раз с этой земли. В частности здесь в дацане лама Этигэлов незримо благословляет нас своим присутствием. Мы понимаем, что нам необходимо будучи деятелями буддизма исправлять свои поступки, совершенствовать себя и стремится к гармонии во всем мире. Мы несколько дней обсуждаем традиционные концепции буддизма, связанные с терпимостью, непротивлением, возможностью принимать все. Нам необходимо учиться друг у друга, - подчеркнул ХУ Сюэфэн.



Достопочтимый Кенсур Ринпоче из монастыря Дрепунг Гоманг Лобсан Жалсан из Индии призвал всех присутствующих обсудить вопросы дальнейшего развития Сангхи как института для того помощи всем нуждающимся. Хамбо лама Алтайского края Арам Кыпчаков и лама Тывы Сарыглар Сергек Камбы пожелали гостям форума продуктивной работы.



II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Бурятии 12-14 августа 2024 года по инициативе Главы Бурятии Алексея Цыденова при поддержке Президента России Владимира Путина. Форум станет новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, способствовать развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума станут представители 15 стран: Бангладеша, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии.



Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, Правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

Возрастное ограничение 0+

Фото: правительство Бурятии