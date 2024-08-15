Общество 15.08.2024 в 09:23

В Улан-Удэ сделают еще одну полосу на проспекте 50-летия Октября

Она появится на четной стороне дороги в сторону площади Комсомольской
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сделают еще одну полосу на проспекте 50-летия Октября
В Улан-Удэ дорожники приступают к устройству дополнительной полосы на проспекте 50-летия Октября. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, это позволит разгрузить участок на четной стороне дороги, от магазина «Абсолют» до поворота на ул. Чертенкова, где часто образуется затор.

«Третью полосу шириной 3,5 м и длиной 150 метров сделают за счет небольшого смещения дороги в сторону тротуара. Зеленые насаждения, которые попадают в зону расширения, пересадят на новое место. После завершения работ движение прямо в сторону площади Комсомольской будет осуществляться по двум полосам, а для тех, кто поворачивает на ул. Чертенкова – по отдельной, третьей полосе», - рассказал мэр.

Как отметил градоначальник, чтобы минимизировать неудобства для горожан, работы по расширению дороги будут вести по ночам.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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