Общество 15.08.2024 в 09:47
В центре Улан-Удэ на ночь будут перекрывать часть дороги
На Элеваторе и проспекте 50-летия Октября отремонтируют путепроводы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с сегодняшнего дня начались плановые работы на путепроводах Элеватора и проспекта 50-летия Октября. Как сообщили в мэрии города, специалисты Комбината по благоустройству приступят к обновлению фасада мостов: уберут старый слой краски, зашпаклюют их и нанесут новое покрытие.
«Работы будут идти в ночное время с 23:00 до 6 утра: первая полоса движения от площади Советов на Элеватор будет перекрыта. Ремонт должны завершить до 1 октября», - сообщили в мэрии.
При этом, как отметили в администрации, 1 и 2 сентября полосу движения по ночам перекрывать не будут.
Напомним, по ночам также будут вести работы на проспекте 50-летия Октября. Там планируют обустроить третью полосу для движения в сторону площади Комсомольской.
«Работы будут идти в ночное время с 23:00 до 6 утра: первая полоса движения от площади Советов на Элеватор будет перекрыта. Ремонт должны завершить до 1 октября», - сообщили в мэрии.
При этом, как отметили в администрации, 1 и 2 сентября полосу движения по ночам перекрывать не будут.
Напомним, по ночам также будут вести работы на проспекте 50-летия Октября. Там планируют обустроить третью полосу для движения в сторону площади Комсомольской.