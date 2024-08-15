Общество 15.08.2024 в 09:47

В центре Улан-Удэ на ночь будут перекрывать часть дороги

На Элеваторе и проспекте 50-летия Октября отремонтируют путепроводы
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ на ночь будут перекрывать часть дороги
В Улан-Удэ с сегодняшнего дня начались плановые работы на путепроводах Элеватора и проспекта 50-летия Октября. Как сообщили в мэрии города, специалисты Комбината по благоустройству приступят к обновлению фасада мостов: уберут старый слой краски, зашпаклюют их и нанесут новое покрытие.

«Работы будут идти в ночное время с 23:00 до 6 утра: первая полоса движения от площади Советов на Элеватор будет перекрыта. Ремонт должны завершить до 1 октября», - сообщили в мэрии.

При этом, как отметили в администрации, 1 и 2 сентября полосу движения по ночам перекрывать не будут.

Напомним, по ночам также будут вести работы на проспекте 50-летия Октября. Там планируют обустроить третью полосу для движения в сторону площади Комсомольской.
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