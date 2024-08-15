Общество 15.08.2024 в 09:48

За назойливых коллекторов в Бурятии взялись судебные приставы

Нарушителей покоя граждан оштрафовали на 380 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
За назойливых коллекторов в Бурятии взялись судебные приставы

С начала 2024 года в Службу судебных приставов Бурятия поступило 55 жалоб на работу коллекторов, микрофинансовых и кредитных организаций. При осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, своими звонками они просто не давали покоя жителям республики.

- У Службы судебных приставов есть полномочия по надзору за деятельностью коллекторов, банков и микрофинансовых организаций при возврате просроченной задолженности. На сегодняшний день вступили в законную силу постановления об административных правонарушениях в отношении одной микрофинансовой организации и пяти кредитных организаций. С нарушителей были взысканы административные штрафы на общую сумму 380 тысяч рублей, - рассказал главный судебный пристав республики Пётр Ертанов.

В ведомстве напоминают, что кредитору нельзя встречаться с должником более одного раза в течение недели, вести с ним телефонные переговоры более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в течение месяца. Также коллектору воспрещается направлять сообщения, более двух раз в сутки, четырех раз в течение недели и 16-ти раз в месяц;

- Нельзя направлять более двух информационных сообщений по одному обязательству через Госуслуги. Взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями и иными лицами возможно только при согласии должника и третьего лица. Кроме того, запрещается применять по отношению к должнику любое давление: физическое, психологическое, причинять вред здоровью и имуществу граждан. За угрозы при возврате просроченной задолженности грозит наказание в виде уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы, - добавили в Службе судебных приставов республики.

Фото: loon.site

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