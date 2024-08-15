Общество 15.08.2024 в 10:21

Жители Бурятии завалили Бастрыкина жалобами

Все обращения берут на контроль в центральном аппарате российского Следкома
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии завалили Бастрыкина жалобами
В адрес председателя Следственного комитета России поступили еще два обращения от жителей Бурятии. Одно из них пришло от 27-летней сироты. В 2018 году женщине выдали жилье, жить в котором невозможно. Там обрушаются потолки, на стенах образовались трещины, электропроводка и отопительная система изношены. Из-за ветхости кровли здания протекает потолок, из-за чего в квартире образовывается плесень. Однако до настоящего времени мер к устранению дефектов или замене жилья власти не приняли.

Также к главе следственного ведомства обратился многодетный отец из Улан-Удэ. Он пожаловался на длительное нерасселение многоквартирного дома 1944 года постройки. В 2015 году его признали аварийным и включили в республиканскую программу по переселению, однако до настоящего времени благоустроенное жилье собственникам не предоставлено. Размер денежной компенсации, предложенной за две комнаты, не позволяет приобрести равнозначную недвижимость, а предлагаемые муниципальные квартиры непригодны для проживания.

Как уточнили в Следственном комитете Бурятии, по данным фактам уже возбуждены и расследуются уголовные дела. Александр Бастрыкин затребовал у местного руководства представить доклады о ходе и результатах расследования. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, последнее время жители республики буквально завалили Александра Бастрыкина жалобами, касающимися нарушений прав сирот и жильцов аварийных домов, а также других вопросов. Сейчас обратиться за помощью к главе Следкома относительно просто – достаточно написать заявление через информационный центр ведомства «ВКонтакте».

Фото: Следственный комитет России
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