Жители Бурятии могут пожаловаться на некачественные детские товары

В Бурятии стартует «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Жители Бурятии могут пожаловаться на ненадлежащее качество товаров.

- В преддверии нового учебного года с 14 по 25 августа управлением Роспотребнадзора по Бурятии организована тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.

Консультацию можно получить в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (обед с 12:00 до 13:00) по телефонам:

- 8 (3012) 41-25-74 (доб. 1216; 1163; 1224; 1223; 1117),

- 8 (3012) 37-15-30

Также можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Фото: loon.site