Мошенники добрались и до врачей Улан-Удэ

Мошенники обманули 60-летнего врача в Улан-Удэ, пообещав мгновенную прибыль в инвестировании. Женщина повелась и в итоге осталась без 500 тысяч рублей.

Несмотря на ежедневно проводимую разъяснительную работу с населением о наиболее распространенных схемах мошенничеств, жители республики продолжают верить аферистам и добровольно отдают им свои деньги. В конце июля в полицию обратилась 60-летняя улан-удэнка.

- Она рассказала, что 25 июля через мессенджер ей поступил звонок от якобы финансового консультанта Ивана Александровича, который предложил дополнительный заработок через инвестиции. После чего ей позвонил неизвестный, рассказавший про условия инвестирования. В качестве первоначального взноса женщине требовалось заплатить 500 тысяч рублей, что она и сделала, оформив онлайн-кредит, - рассказали в МВД республики.

На следующий день местная жительница решила связаться с неизвестным, однако телефон его оказался недоступен. Женщина обратилась в полицию.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site