66-летняя пенсионерка на курорте в Бурятии украла телефон

В Тункинском районе Бурятии оперативниками раскрыта кража телефона из торговой точки в селе Жемчуг. Задержанной оказалась 66-летняя жительница Ангарска, приехавшая укрепить свое здоровье на горячих источниках Тункинского района.

В дежурную часть полиции Тункинского района поступило заявление о краже от 45-летней жительницы села Кырен.

- Женщина рассказала, что работает продавцом в торговой точке с сувенирами в местности Вышка. Днем она дала свой мобильный телефон ребенку, который оставил гаджет без внимания на прилавке, после чего имущество пропало. Ущерб она оценила на 17 500 рублей, - рассказали в полиции республики.

Оперативниками уголовного розыска была установлена и задержана 66-летняя жительница Ангарска, которая приехала в курортный район на лечение вместе с подругой и жила на туристической базе.

- В день совершения кражи гражданка прогуливалась по рынку в местности Вышка, и увидев оставленный без внимания телефон, решила забрать его себе.

Подозреваемая в ходе беседы со следователем так и не смогла объяснить причину своего поступка. Похищенный гаджет у нее изъят. Ранее не судимая пенсионерка признала вину и раскаялась в содеянном, - добавили в МВД республики.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

Фото: Номер один





