Общество 15.08.2024 в 10:58

В центре Улан-Удэ раскопают еще одну улицу

Движение на Свердлова будет затруднено
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ раскопают еще одну улицу
В центре Улан-Удэ в связи с ремонтом коммунальной инфраструктуры с 16 августа ограничат движение транспорта на ул. Свердлова - от дома №8б до перекрестка ул. Смолина – ул. Свердлова.

Как сообщили в мэрии, полного перекрытия этой улицы не будет, там только ограничат движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся.

«Уважаемые горожане! Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к улан-удэнцам в мэрии.
Теги
движение

Все новости

В Улан-Удэ 29-летняя женщина пыталась утащить продукты из кафе
15.08.2024 в 12:19
Иркутяне активно скупают новостройки в Улан-Удэ
15.08.2024 в 12:07
Бурятия входит в ТОП-10 регионов России по вакансиям в строительстве
15.08.2024 в 12:04
В Улан-Удэ пропал пожилой мужчина
15.08.2024 в 11:59
В Бурятии считают манулов
15.08.2024 в 11:47
Иркутянин, погибший в Бурятии, оказался титулованным яхтсменом
15.08.2024 в 11:32
В Бурятии сборщики ягод попали в западню
15.08.2024 в 11:14
В России построят элитное круизное электросудно для путешествий по Байкалу
15.08.2024 в 10:58
В центре Улан-Удэ раскопают еще одну улицу
15.08.2024 в 10:58
66-летняя пенсионерка на курорте в Бурятии украла телефон
15.08.2024 в 10:51
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
Иркутяне активно скупают новостройки в Улан-Удэ
Цены на недвижимость в Бурятии поднялись выше иркутского рынка
15.08.2024 в 12:07
Бурятия входит в ТОП-10 регионов России по вакансиям в строительстве
Они занимают 8 процентов от общего числа вакансий в республике
15.08.2024 в 12:04
В Бурятии считают манулов
Для определения популяции дикой кошки устанавливают фотоловушки
15.08.2024 в 11:47
В России построят элитное круизное электросудно для путешествий по Байкалу
Судно будет уровня «5 звезд», там будет панорамный ресторан, бар и зона спа
15.08.2024 в 10:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru