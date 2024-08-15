Общество 15.08.2024 в 10:58
В центре Улан-Удэ раскопают еще одну улицу
Движение на Свердлова будет затруднено
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ в связи с ремонтом коммунальной инфраструктуры с 16 августа ограничат движение транспорта на ул. Свердлова - от дома №8б до перекрестка ул. Смолина – ул. Свердлова.
Как сообщили в мэрии, полного перекрытия этой улицы не будет, там только ограничат движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся.
«Уважаемые горожане! Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к улан-удэнцам в мэрии.
Как сообщили в мэрии, полного перекрытия этой улицы не будет, там только ограничат движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся.
«Уважаемые горожане! Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к улан-удэнцам в мэрии.
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