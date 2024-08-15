Общество 15.08.2024 в 10:58

В России построят элитное круизное электросудно для путешествий по Байкалу

Судно будет уровня «5 звезд», там будет панорамный ресторан, бар и зона спа
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России построят элитное круизное электросудно для путешествий по Байкалу

Российская верфь Emperium (входит в Sitronics Group) построит электрическое круизное судно для длительных путешествий по озеру Байкал, сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group. Судно будет уровня «5 звезд», на нем запланирован панорамный ресторан, бар и зона спа.

- «Emperium» начала работы по строительству круизного судна с электрическим двигателем, предназначенное для длительных путешествий по озеру Байкал. Оно строится по заказу компании ООО «Водоходъ». Это головное судно в серии», - говорится в сообщении.

Строящийся трехпалубный электроход «Байкал» по уровню сервиса и комфорта будет соответствовать отелю уровня 5*.

На судне предусмотрены каюты бизнес-класса и эконом-класса, которые позволяют с комфортом разместить 68 пассажиров. Также на борту запланированы панорамный ресторан, бар, спа-зона, смотровые площадки и солнечная палуба. В межнавигационный период круизное электросудно «Байкал» сможет использоваться в качестве «плавучей гостиницы», отметили в пресс-службе Sitronics Group.

Судно начнут строить в 2024 году на «Пермской судоверфи» (входит в Emperium). Сейчас ведется разработка конструкторской документации и закупка материалов для строительства электросудна. При этом его сдача запланирована на сентябрь 2026 года.

- Это инновационный для отечественной судостроительной отрасли и развития круизного флота страны проект. При его реализации будут задействованы все компетенции, накопленные ранее нашими предприятиями в ходе разработки и серийного выпуска пассажирских электросудов, - отмечает гендиректор «Пермской судоверфи» Николай Малухин.

Как уточнил гендиректор ООО «Водоходъ» Ришат Багаутдинов, для маршрута круизного судна будут обустроены причалы и зарядные мощности в Иркутске, на острове Ольхон, в поселке Усть-Баргузин, в селе Турка, в селе Листвянка, в селе Танхой.

- За счет малой осадки - 2,5 м - судно сможет заходить на мелководные участки. На борту будет установлен альтернативный источник для подзарядки аккумуляторных батарей в случае необходимости. Это позволит увеличить дальность автономного плавания до 100 км или 7 суток, - добавил Багаутдинов.

Строительство судна финансируется «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках инвестпроекта по обновлению гражданского водного транспорта в РФ.

 

Фото: loon.site

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