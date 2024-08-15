Общество 15.08.2024 в 11:47

В Бурятии считают манулов

Для определения популяции дикой кошки устанавливают фотоловушки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии считают манулов
В Бурятии в августе научная группа выехала в Тугнуйский заказник в Мухоршибирском районе для определения ключевых мест обитания манула. Как сообщили в фонде «Компас», в рамках второй летней экспедиции проводились встречи с местными жителями и работниками сельского хозяйства, поскольку только они могут передать настоящую картину ареалов обитания этого краснокнижного животного.

«Манул – достаточно скрытное животное. В большинстве своём он охотится в тёмное время суток, и для более эффективных наблюдений за ним требуется оборудование ночного видения. На данный момент для контроля численности диких котов были установлены фотоловушки», – рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Антон Будунов.

Напомним, в прошлом году фонд «Компас» совместно с Минприроды Бурятии и экспертами Бурятского государственного университета запустили программу по мониторингу популяции манула. В рамках проекта проводятся восстановление мест обитания манула и охрана его популяции: мониторинг, видеофиксация, учет и чипирование животных, анализ информации об их численности в заказниках и распределении на территории.

«Сохранение популяции манулов — это важная задача для всех нас. Мы призываем каждого внести свой вклад, ведь вместе мы сможем сделать больше для защиты этого уникального вида. Финансовая поддержка экологических научных проектов имеет большое значение и помогает нам продолжать нашу работу», – отметила директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

Фото: скриншот видео фонда «Компас»

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