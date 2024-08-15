Бурятия входит в ТОП-10 регионов России по вакансиям в строительстве

Республика Бурятия вошла в первую десятку по числу вакансий в отрасли строительства. Эксперты российского портала по поиску работы hh.ru выяснили, как изменился спрос на персонал в строительной отрасли, какие специалисты наиболее востребованы и какую заработную плату им предлагают.

За январь-август 2024 года российские компании из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» разместили на hh.ru более 472,5 тысячи вакансий, или 6,3% от общероссийской потребности в кадрах. Отрасль находится на 3 месте по спросу на персонал, опережают строительство только розничная торговля (15,9% вакансий) и ИТ-компании (7,5%).

- В Бурятии строительные вакансии занимают 9% от общего их числа, что ставит регион на 8 место среди других российских регионов по величине данного показателя, - отмечают эксперты.

Количество вакансий, открытых девелоперами с начала этого года, на 22,2% превышает прошлогодние показатели.

Сильнее всего строительная отрасль нуждается в инженерах-конструкторах и проектировщиках (5,9% предложений о работе), в инженерах ПТО (5,6%), в менеджерах по продажам (5,4%), а также в водителях (4,4%), прорабах (4,3%), в машинистах (4,1%) и разнорабочих (3,6%). Закрывают топ-10 специализаций для стройотрасли электромонтажники (2,7%), бухгалтеры (2,6%) и сварщики (2,5%). На первую десятку наиболее востребованных специалистов приходится 41% от всех вакансий в строительстве.

Средняя зарплата в строительной отрасли России за первые семь месяцев 2024 года составила 104 500 руб., год назад – 89 000 руб. Ранее в рамках опроса сразу 56% компаний отрасли сообщили о росте реальных зарплат сотрудников в первой половине 2024 года. При этом 57% работодателей заявили о намерении увеличить оклады до конца года.

По официальным данным, в строительной отрасли страны сейчас задействовано около 16% трудоспособного населения страны.

Фото: Номер один