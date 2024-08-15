Общество 15.08.2024 в 13:17

Турбизнесу в Бурятии дадут новые субсидии

Теперь они смогут возместить траты на кассовые аппараты, на рекламу в соцсетях и на аренду земли
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Текст: Служба информации "Номер один"
Турбизнесу в Бурятии дадут новые субсидии

Турбизнесу в Бурятии дадут новые субсидии. Правительство республики Бурятия внесло изменения в порядок предоставления субсидий на поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства в сфере туризма.

- Теперь гостиницы и туроператоры смогут возместить свои траты еще по шести дополнительным направлениям. Это приобретение контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей, услуги по продвижению коллективных средств размещения, санаторно-курортных учреждений и туроператоров в социальных сетях и мессенджерах, проведение событийных мероприятий, продвигающих туристический потенциал региона, приобретение технологического оборудования для пищеблоков в соответствии с требованиями ХАССП, возмещение затрат по аренде лесных участков, - сообщили в правительстве Бурятии.

Напомним, ежегодно предпринимателям, работающим в сфере туризма, предлагается принять участие в грантовой поддержке, которая возмещает расходы на развитие турбизнеса. Это оборудование для бассейнов, туристическое оборудование и снаряжение, инфраструктура для людей с ограниченными возможностями здоровья, аудиогиды, кемпинг-стоянки.

- Правительство Бурятии стремится поддержать и развивать малый бизнес в туристической индустрии, активизировать работу туристических компаний и способствовать созданию и продвижению конкурентоспособных туристических предложений, - прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.


Фото: Номер один

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