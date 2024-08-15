Общество 15.08.2024 в 14:00

В Бурятии простились с погибшим на СВО военнослужащим

Алдар Норбоев служил в разведроте 5-й танковой бригады
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простились с погибшим на СВО военнослужащим
14 августа в Улан-Удэ простились с уроженцем Закаменского района Алдаром Норбоевым. 49-летний военнослужащий погиб в ходе спецоперации 31 июля этого года.

Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», Алдар Норбоев родился 20 марта 1975 года в селе Дутулур в семье учителей. В 1992 году закончил Дутулурскую среднюю школу, после был призван на срочную службу в армию. Служил во Внутренних войсках МВД России в Свердловской области.

После демобилизации с 1996 по 1998 годы служил в подразделении патрульно-постовой службы милиции отдела внутренних дел Закаменского района. Затем несколько лет работал кочегаром в школе, фермером. Ездил на работу вахтовым методом на предприятия Сибири и Дальнего Востока. Последние несколько лет работал в лесничестве.

В феврале 2024 года Алдар Норбоев заключил контракт и направился на спецоперацию. Службу проходил в звании сержанта в 5-й Гвардейской танковой бригаде. Был разведчиком–оператором в разведывательной роте.

Алдар Норбоев погиб 31 июля 2024 года. Дома у него остались две дочери и сын.

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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спецоперация

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