В Бурятии простились с погибшим на СВО военнослужащим

14 августа в Улан-Удэ простились с уроженцем Закаменского района Алдаром Норбоевым. 49-летний военнослужащий погиб в ходе спецоперации 31 июля этого года.Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», Алдар Норбоев родился 20 марта 1975 года в селе Дутулур в семье учителей. В 1992 году закончил Дутулурскую среднюю школу, после был призван на срочную службу в армию. Служил во Внутренних войсках МВД России в Свердловской области.После демобилизации с 1996 по 1998 годы служил в подразделении патрульно-постовой службы милиции отдела внутренних дел Закаменского района. Затем несколько лет работал кочегаром в школе, фермером. Ездил на работу вахтовым методом на предприятия Сибири и Дальнего Востока. Последние несколько лет работал в лесничестве.В феврале 2024 года Алдар Норбоев заключил контракт и направился на спецоперацию. Службу проходил в звании сержанта в 5-й Гвардейской танковой бригаде. Был разведчиком–оператором в разведывательной роте.Алдар Норбоев погиб 31 июля 2024 года. Дома у него остались две дочери и сын.Фото: «Закамна-инфо.24/7»