Общество 15.08.2024 в 14:28

«Буддийский форум - одно из самых ярких внешнеполитических событий этого года»

Евгений Минченко дал высокую оценку прошедшему в Улан-Удэ мероприятию
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Текст: Андрей Константинов
«Буддийский форум - одно из самых ярких внешнеполитических событий этого года»
Директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко дал экспертную оценку итогам II Международного буддийского форума, который прошел в Улан-Удэ.

– Я думаю, что Буддийский форум – действительно одно из самых ярких внешнеполитических событий этого года. Потому что, с одной стороны, он объединил страны, которые практически все не присоединились к режиму санкций против России, – отметил он. – Во-вторых, это действительно площадка диалога, которая делает ставку на обсуждение фундаментальных вопросов развития человечества, экологии. Причем экологии не только в смысле природы, но и экологии в смысле отношений между людьми. И в этом смысле буддизм, который опирается на такие постулаты, как очищение сознания от иллюзий, сострадание и доброжелательность по отношению ко всем живым существам - на мой взгляд, очень актуальная сегодня идеология в мире. В мире, который существуют ситуации больших когнитивных искажений и большого уровня агрессии и ненависти. От чего, конечно же, надо уходить.

Напомним, II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходил в Бурятии 12-14 августа по инициативе главы республики Алексея Цыденова при поддержке президента России Владимира Путина. Форум стал новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, способствует развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума стали более 600 человек из 15 стран: Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии.

Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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