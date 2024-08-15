В Улан-Удэ на ночь перекроют улицу Смолина

В субботу, 17 августа, часть ул. Смолина в Улан-Удэ закроется на одну ночь.«В связи с обновлением коммунальной инфраструктуры для проведения земляных работ с 23 часов 17 августа до 6 утра 18 августа будет перекрыт участок дороги по ул. Смолина: от перекрестка ул. Смолина – ул. Советская до перекрестка ул. Смолина – ул. Каландаришвили», - сообщили в мэрии.Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги.Фото: мэрия Улан-Удэ