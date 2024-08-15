Общество 15.08.2024 в 14:45
В Улан-Удэ на ночь перекроют улицу Смолина
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда
Текст: Андрей Константинов
В субботу, 17 августа, часть ул. Смолина в Улан-Удэ закроется на одну ночь.
«В связи с обновлением коммунальной инфраструктуры для проведения земляных работ с 23 часов 17 августа до 6 утра 18 августа будет перекрыт участок дороги по ул. Смолина: от перекрестка ул. Смолина – ул. Советская до перекрестка ул. Смолина – ул. Каландаришвили», - сообщили в мэрии.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В связи с обновлением коммунальной инфраструктуры для проведения земляных работ с 23 часов 17 августа до 6 утра 18 августа будет перекрыт участок дороги по ул. Смолина: от перекрестка ул. Смолина – ул. Советская до перекрестка ул. Смолина – ул. Каландаришвили», - сообщили в мэрии.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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