Ремонтники вагонов в Бурятии работают по поддельным документам

Двоих жителей Бурятии осудили за покупку поддельных документов. Мужчины купили их в интернете, чтобы трудоустроиться на работу в транспортное предприятие в качестве ремонтников вагонов.

За приобретение и использование заведомо поддельных официальных документов Северобайкальский городской суд республики признал их виновными.

- Судом установлено, что в 2023 году обвиняемые для трудоустройства в транспортное предприятие незаконно приобрели в интернете удостоверения и свидетельства о прохождении ими профессионального обучения по специальности «осмотрщик-ремонтник вагонов». При этом фактически обучение по данной специальности они не проходили и квалификационный экзамен не сдавали. Предоставив в отдел кадров предприятия поддельные документы, они были трудоустроены на должности осмотрщиков-ремонтников вагонов, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд назначил мужчинам наказание в виде ограничения свободы на срок 5 и 6 месяцев, а удостоверения и свидетельства о прохождении обучения по профессии «осмотрщик-ремонтник вагонов» признали недействительными.

Фото: Номер один