Общество 15.08.2024 в 16:22

Жителей Бурятии научат определять мошенника по пяти фразам

После их распознавания следует сразу класть трубку
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Жителей Бурятии научат определять мошенника по пяти фразам

Несмотря на ежедневно проводимую разъяснительную работу с населением Бурятии о самых распространенных схемах мошенничеств, ее жители продолжают верить аферистам и добровольно отдают им свои деньги. Однако существует топ-пять фраз, по которым легко выявить телефонного мошенника, а один из российских банков советует прекращать общение сразу, как только в разговоре прозвучит хотя бы одна из них.

Итак, как только вы слышите такие слова, как «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет» или «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС» – можете сразу класть трубку, потому что на том конце провода, вероятнее всего, мошенник.

В полиции Бурятии призывают граждан к бдительности и напоминают, что за семь месяцев этого года в республике зарегистрировано более 3250 преступлений в сфере IT-технологий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост на 9%, однако по городу Улан-Удэ произошло снижение на 3%.

Несколькими днями ранее «Номер один» сообщал о пенсионерке из Мухоршибирского района, которая не дала себя провести мошенникам, вовремя распознав их схему. Сознательная женщина прекратила с ними разговор и повесила трубку, как только услышала просьбу продиктовать ей код из смс.

Фото: loon.site

 

 

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