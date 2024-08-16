Эксперты в России рассказали о новой схеме мошенников перед 1 сентября

Мошенники перед началом учебного года стали использовать истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников и канцтоваров, рассказали РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

- Самыми распространенными легендами перед началом учебного года остаются рассылки о распродажах и конкурсах от поддельных интернет-магазинов школьной одежды, учебников, канцелярии и других школьных товаров. Жертвы получают письма и смс-сообщения со встроенными ссылками для перехода – они могут быть фишинговыми, могут вести на поддельный сайт магазина или загрузить на устройство вредоносное ПО, - предупредила Храпунова.

Эксперт также отметила, что на фальшивых сайтах интернет-магазинов после оплаты продавцы перестают выходить на связь, а товар не отправляется.

- При фишинговой ссылке происходит компрометация личных данных. Вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получить удалённый доступ к устройству жертвы и всем приложениям, установленным на нём, - сообщила она.

Специалисты рекомендуют делать покупки в проверенных местах, в том числе в интернет-магазинах, а также на маркетплейсах, где продавцы получают деньги только тогда, когда покупатель забирает товар.

Фото: loon.site