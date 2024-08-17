В Бурятии выросли расходы на сборы ребенка в школу

Сборы в школу превращаются в тяжелое стрессовое испытание для родителей. Этот традиционный и крайне обременительный ритуал становится не просто тяжелейшим раздражителем для родителей, но и приводит к тому, что каждый год семейные бюджеты как минимум у половины семей в Бурятии в августе опустошены. Многие вынуждены брать кредиты, чтобы одеть, обуть и снарядить детей к школе.Траты родителей на сборы детей в школу за год выросли в среднем на 10%, а 9% семей берут кредит, чтобы подготовить ребенка к школе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.«Расходы на сборы детей в школу в мегаполисах за год выросли в среднем на 10%. Каждый 11-й родитель утверждает, что взял кредит, чтобы купить детям самое необходимое для учебы», - говорится в результатах исследования.По данным еще одного аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», стоимость полного набора школьных товаров в июле 2024 года также выросла на 10% по сравнению с 2023 годом. Средняя стоимость комплекта, включающего школьную форму, рюкзак, рубашку, брюки или юбку, повседневную и спортивную обувь, футболки, пенал, канцтовары, дневник и тетради, составила 14 601 рубль. Об этом пишут «Известия».Между тем речь идет только об одном костюме, если же считать, что школьникам понадобится сменная одежда, то стоимость набора увеличивается вдвое – до 30 - 40 тыс. рублей. Ведь минимальный комплект одежды для мальчика включает в себя две пары брюк, три рубашки, две футболки, джемпер или пиджак, физкультурную форму, три пары обуви, включая сменную и спортивную, носки. Школьный набор для девочек значительно шире: два школьных платья, три блузки, две юбки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, три пары обуви, а также носки, колготки и гольфы. Эти списки приводит Росстат.Неслучайно в Улан-Удэ уже на этой неделе резко сократились траты, которые не связаны с подготовкой к школе. Об этом говорят предприниматели в сфере отдыха и развлечений – родители приобретают или копят деньги на подготовку к 1 сентября.Если же речь идет о двоих-троих детях, то на их сборы приходится тратить порой сумму, сопоставимую с месячным доходом одного из членов семьи.«По оценочной шкале стрессовых событий, подготовка к школе наверняка занимает не последнее место», - говорят психологи. Падающие доходы и одновременно растущие цены на товары для детей вызывают сильный стресс, который сопровождает родителей весь август. Причем траты на школьные принадлежности, если мы говорим о платных школах, несут родители. Однако в Бурятии нет таковых, а образование бесплатное, соответственно, никакая покупка тетрадей или учебников не должна ложиться на плечи родителей. Тем более что обеспечение учебниками прямо прописано в законе об образовании и школы обязаны обеспечить учеников всем необходимым.- Школьная форма и школьные принадлежности должны быть бесплатными или по крайней мере дотироваться всем гражданам страны независимо от доходов, поскольку это базовые принципы равного доступа к образованию, - убежден Алексей Карнаухов, руководитель республиканского отделения общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».- Ранее школьная форма, та еще, «советская», была недорогой для родителей и более качественной, что трудно сказать о сегодняшней форме, ведь в условиях стагнирующих доходов население Бурятии все чаще приобретает ее на так называемых «китайских рынках» или на маркетплейсах, где она, возможно, дешевле. Но мы не знаем, насколько пагубной для здоровья детей она может быть, учитывая дешевые и некачественные материалы, которые используются при их пошиве, – добавляет Алексей Карнаухов.Большая часть реализуемой в стране школьной формы (61%) не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности. К такому выводу пришло Роскачество после исследования брюк для мальчиков популярных брендов из Китая, Узбекистана, Армении, Турции и других стран. Об этом сообщили «Известия».Четыре бренда допустили нарушения по содержанию высокоопасного фенола — это Modis, PlayToday, Choupette и Katasonov. Как правило, такой состав может негативно сказаться на ребенке. При регулярном контакте с одеждой он может стать вялым, сонливым плюс у него появится головокружение и головные боли, уточняло ранее Роскачество в своих исследованиях.Еще четыре марки не соблюли регламент по воздухопроницаемости верха — Acoola, Ostin, Gloria Jeans и Modis, два бренда — по влагопроницаемости подкладки - Bonito kids и PlayToday.Аналитики отмечают, что в 2024 году родители стали покупать школьные товары на 14% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Возможно, увеличение среднего чека покупки связано не только с инфляцией, но и с тем, что часть родителей стала покупать более качественные и дорогие товары. Что, в свою очередь, способствовало росту средних цен на школьные принадлежности.Фото: freepik.com