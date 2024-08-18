В Улан-Удэ самокатчики все чаще попадают в сводки происшествий

На днях стало известно, что Александр Бастрыкин поставил на контроль случай с ребенком, сбитым электросамокатом в Улан-Удэ. Мальчик относительно здоров – получил ушибы и ссадины. Так почему этот случай заинтересовал аж главу Следкома России? Дело в тенденции, когда самокатчики становятся причиной аварий и серьезных трагедий. Бурятия только-только входит в этот федеральный «тренд», но уже есть грустная статистика и случаи с печальным исходом.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по наезду электросамоката на малолетнего в Улан-Удэ. Об этом сообщил информационный центр СКР.Напомним, вечером 4 августа электросамокатчик сбил семилетнего ребенка на площади Советов и уехал. Ребенок тогда получил ссадины, но обеспокоенные родители увезли его в травмпункт.- Оператору кикшеринга был отправлен запрос для установления лица, арендовавшего в это время электросамокат. Выяснилось, что самокатом управлял 16-летний подросток, который вместе со своей мамой приехал из района республики. Он пояснил полицейским, что впервые пользовался электросамокатом, поэтому не смог среагировать на неожиданное появление ребенка и избежать наезда. Мать подростка также рассказала, что с места ДТП они не скрывались и подошли к родителям мальчика, однако те сразу уехали в травмпункт. Вину в ДТП мама и подросток признали, - рассказали в полиции республики.Сейчас идет проверка. Административный протокол на подростка уже направили в районную комиссию по делам несовершеннолетних.История противостояния улан-удэнских самокатчиков с другими участниками дорожного движения началась в апреле прошлого года. Тогда в городе зарегистрировали первое ДТП, и снова за «штурвалом» находился подросток. Правда в том случае самокатчик стал жертвой.Как сообщали тогда в ГИБДД Бурятии, вечером 20 апреля 46-летний водитель автомобиля «Ниссан АД» при выезде с парковки торгового центра на улице Терешковой наехал на подростка на электросамокате. 15-летнего студента колледжа доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб и ссадины коленного сустава. После осмотра и оказания медицинской помощи подростка отпустили домой.На этом история не ограничилась. Инциденты с самокатчиками продолжились, но по большей части они попадали под колеса автомобилей не по своей вине. Так, в апреле уже этого года на улице Ключевской 38-летний водитель автомобиля «Лифан» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 45-летнего мужчину, пересекавшего дорогу на электросамокате. Пострадавший с травмами различной степени тяжести попал в БСМП.И таких ДТП немало. В ГИБДД, например, не так давно приводили интересную статистику: в Бурятии с начала года зарегистрировано уже 17 ДТП с участием самокатов. В семи таких авариях были пострадавшие, большинство из которых несовершеннолетние.Больше всего среди самокатчиков распространены такие нарушения, как езда вдвоем и нарушение правил пересечения проезжей части. Попадаются и пьяные водители электросамокатов.Так, 13 июля экипаж ДПС привлек к административной ответственности 28-летнего мужчину, катавшегося на самокате вместе со своим племянником. В этот же день еще двоих нарушителей оштрафовали за проезд пешеходного перехода без спешивания.В центре Улан-Удэ водитель электросамоката попытался скрыться от экипажа ГИБДД, однако после непродолжительной погони его задержали. За нарушение правил в отношении 39-летнего мужчины составили протокол.17 июля на улице Волочаевской экипаж ДПС остановил 56-летнего мужчину на электросамокате. При проверке документов выяснилось, что его транспорт имеет электродвигатель с мощностью, относящейся к мопедам, и для управления им необходимо водительское удостоверение категории «М». Его у горожанина не было. Кроме того, выяснилось, что мужчина пьян - результат его освидетельствования показал 0,52 мг/л. По решению суда пьяному самокатчику дали десять суток ареста. А его электросамокат забрали на штрафстоянку.Всего за нарушения правил сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности свыше 50 пользователей электросамокатов.Начали вмешиваться в жизнь самокатчиков и городские власти. Так, недавно председатель комитета по транспорту мэрии Улан-Удэ Юрий Ткачев сообщал, что в этом сезоне будет резко увеличено количество рейдов по контролю соблюдения гражданами требований по использованию арендованных электросамокатов.Как известно, эти машины в Улан-Удэ может арендовать только человек, достигший 18 лет. Однако, как отметил нашему изданию глава комитета, он не раз лично становился свидетелем того, как родители сами арендуют электросамокат ребенку, чтобы тот покатался, оплачивают аренду со своей банковской карты. Он подходил к таким нерадивым гражданам и обращал их внимание на недопустимость и противозаконность подобного.Электросамокаты, взятые в аренду, имеют ограничение скорости в 25 километров в час.- Иногда ребенок, которому мама оплатила аренду самоката, забывает, как затормозить, и нарезает круги, потому что не может остановиться, - отметил Юрий Ткачев.По его словам, особенно пристальное внимание этой теме уделяется во время летних каникул, а также в сентябре, когда дети выйдут на учебу в школу. Родителей призывают не допускать, чтобы дети младше 18 лет арендовали электросамокаты.Но не только власти занимаются самокатчиками. Для безопасности пешеходов оператор электросамокатов – компания «Вуш» - в начале сезона ввел максимальные штрафы. За инциденты по вине пользователя электросамоката, повлекшие причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. За езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 100 тыс. рублей.В обоих случаях предусмотрена и блокировка аккаунта пользователя. Если водитель не спешивается на пешеходном переходе, сумма штрафа составит одну тысячу рублей, при передаче аккаунта детям до 18 лет - 10 тыс. рублей и блокировка аккаунта, при езде вдвоем – 5 тыс. рублей.Напомним, что в столице республики есть места, где запрещено использовать электросамокаты (к примеру, парки). Также установлено более 40 мест ограничения скорости.Тем не менее опасность представляет не только беспечность самокатчиков, но и условия. В Улан-Удэ не совсем подходящая инфраструктура для таких развлечений. Неровные дороги, ямы и прочие сложности могут представлять большую опасность для пользователей самокатов. Поэтому чиновники мэрии решили проверить на себе, каково это быть самокатчиком, и опробовали модный транспорт в городских условиях. Среди добровольцев - первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев, председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев и ряд других чиновников. Выездное мероприятие прошло по улице Терешковой.– Для комфорта и безопасности горожан необходимо улучшать пешеходную инфраструктуру. В настоящее время разрабатывается соответствующая муниципальная программа. Специалисты анализируют пешеходные потоки, обследуют переходы, тротуары. Необходимо расширять зауженные места на тротуарах, своевременно перекладывать плитку на неровностях и другое, – сказал Сергей Гашев.Самокаты – это новое явление в дорожной системе, и сегодня происходит переходный период. После того как система будет отрегулирована, а люди научатся себя вести за рулем нового транспорта и в непосредственной близости от него, станет безопаснее. А пока что будьте осторожны.Фото: мэрия Улан-Удэ