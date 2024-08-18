В Бурятии долги покойника повесили на душевнобольную женщину

Необычная история произошла в одном из сельских районов Бурятии. С психически нездоровой, недееспособной женщины, находящейся в психоневрологическом диспансере, теперь будут взыскивать долг по кредиту, который она не брала (и даже не являлась поручителем). Так постановил Верховный суд республики.Начало этой запутанной истории относится к 2017 году. Тогда один сельчанин оформил в ПАО «Восточный экспресс банк» кредитную карту. Лимит кредитования составлял 40 тыс. рублей под 29,9% годовых. Срока возврата кредит не имел – был «до востребования». Сельчанин вносил ежемесячные платежи, и проблем не возникало. Пока однажды он не умер.Банк почувствовал его исчезновение по тому, что заемщик перестал обслуживать кредитную карту.У скончавшегося имелись наследники – несовершеннолетний сын и мать. Но мать в судебном порядке признали недееспособной и поместили в специализированное учреждение на полное государственное обеспечение. Согласно приказу министерства социальной защиты населения, ее опекуном назначили психоневрологический диспансер.Законный представитель сына подал заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства на право на наследство. И свидетельство ему выдали. Мать тоже подала заявление, но ей свидетельство не дали. Наследуемое имущество включало в себя земельный участок и квартиру гражданина стоимостью около полумиллиона рублей.В 2024 году банк направил наследникам требование о полном исполнении обязательств по договору кредитования, на что они не отреагировали. Тогда банкиры подали исковое заявление в суд. К тому времени «Восточный экспресс банк» перестал существовать. Его реорганизовали и присоединили к ПАО «Совкомбанк». Поэтому иск подал «Совкомбанк», так как взял на себя все права и обязанности «Восточного».При заключении договора кредитования ныне покойный мужчина оформил страховку и заключил договор на присоединение к «Программе страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей кредитных карт в ПАО КБ «Восточный» со страховой компанией ОАО «Дальжасо» (после переименования - АО «Дальжасо).Рассмотрев иск, суд первой инстанции расценил смерть заемщика как страховой случай.То, что мать умершего не получала свидетельство на право на наследство, не освободило ее от обязанностей. И то, что она является недееспособной, не сыграло никакой роли.«Неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследника, приобретшего наследство от возникших в связи с этим обязанностей по выплате долгов наследодателя», - решила Фемида первой инстанции.Погашение долга возложили не на недееспособную, а на диспансер. Ему поручили исполнять финансовую обязанность в пользу банка за счет пенсии, которую государство начисляет женщине. Оказалось, что данное социальное учреждение не может само отвечать по долгам опекаемой, так как не вправе принимать в свое управление наследуемое ею имущество. Учреждение действует лишь в интересах сохранения наследственного имущества женщины, как ее законный представитель.Соцучреждение возражало против исковых требований к нему, поскольку в личном деле женщины отсутствовали сведения о ее вступлении в наследство после смерти сына-заемщика. Видимо, она все сделала до попадания в диспансер, поэтому это осталось неизвестным для учреждения.Что касается ответственности за погашение долгов несовершеннолетним наследником, то ее возложили на его законного представителя.В конечном итоге выплату долга умершего клиента «Совкомбанка» разделили между АО «Дальжасо», представителем сына-подростка и соцучреждением. Однако страховая компания подала апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии, указав, что общество утратило статус страховщика. Центробанк России еще в 2021 году отозвал у компании лицензию. «Судом это не учтено».АО «Дальжасо» тогда даже сформировало и передало ООО «Страховая компания «ТИТ» компенсационный фонд, в том числе для исполнения обязательств по страховым случаям, не заявленным на момент передачи страхового портфеля. И ведь на самом деле при первичном рассмотрении «ТИТ» не привлекался в качестве соответчика. Вердикт райсуда отменили из-за нарушений норм процессуального права, допущенных при его вынесении. Появилось другое решение.«ТИТ», ставший соответчиком, конечно, отбивался. Говорил, что пропущен срок давности. Договор страхования подписывался в начале 2017 года, а уже осенью заемщик умер.По результатам рассмотрения дела в Верховном суде выяснилось, что по обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, «срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства…».А требование банк предъявил, напомним, в начале 2024 года. «Срок исковой давности по настоящему делу истцом не пропущен», - отметила апелляционная инстанция. Решение оказалось примерно таким же, как в первой инстанции. Только страховую компанию «Дальжасо» заменили на компанию «ТИТ». Новый вердикт все несогласные могут обжаловать в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в г. Кемерово.Вот такая странная финансовая история произошла – недееспособная постоялица соцучреждения фактически будет платить из пенсии по кредиту, взятому другим человеком. Пусть даже и близким родственником. Конечно, формально платежи будет вносить администрация учреждения. Но по ее долгам.Фото: freepik.com