Общество 18.08.2024 в 07:00
В Бурятии долги покойника повесили на душевнобольную женщину
Банк взыскал с пациентки психдиспансера кредит ее умершего сына
Текст: Петр Санжиев
Необычная история произошла в одном из сельских районов Бурятии. С психически нездоровой, недееспособной женщины, находящейся в психоневрологическом диспансере, теперь будут взыскивать долг по кредиту, который она не брала (и даже не являлась поручителем). Так постановил Верховный суд республики.
Внезапная смерть
Начало этой запутанной истории относится к 2017 году. Тогда один сельчанин оформил в ПАО «Восточный экспресс банк» кредитную карту. Лимит кредитования составлял 40 тыс. рублей под 29,9% годовых. Срока возврата кредит не имел – был «до востребования». Сельчанин вносил ежемесячные платежи, и проблем не возникало. Пока однажды он не умер.
Банк почувствовал его исчезновение по тому, что заемщик перестал обслуживать кредитную карту.
У скончавшегося имелись наследники – несовершеннолетний сын и мать. Но мать в судебном порядке признали недееспособной и поместили в специализированное учреждение на полное государственное обеспечение. Согласно приказу министерства социальной защиты населения, ее опекуном назначили психоневрологический диспансер.
Законный представитель сына подал заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства на право на наследство. И свидетельство ему выдали. Мать тоже подала заявление, но ей свидетельство не дали. Наследуемое имущество включало в себя земельный участок и квартиру гражданина стоимостью около полумиллиона рублей.
В 2024 году банк направил наследникам требование о полном исполнении обязательств по договору кредитования, на что они не отреагировали. Тогда банкиры подали исковое заявление в суд. К тому времени «Восточный экспресс банк» перестал существовать. Его реорганизовали и присоединили к ПАО «Совкомбанк». Поэтому иск подал «Совкомбанк», так как взял на себя все права и обязанности «Восточного».
При заключении договора кредитования ныне покойный мужчина оформил страховку и заключил договор на присоединение к «Программе страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей кредитных карт в ПАО КБ «Восточный» со страховой компанией ОАО «Дальжасо» (после переименования - АО «Дальжасо).
Рассмотрев иск, суд первой инстанции расценил смерть заемщика как страховой случай.
То, что мать умершего не получала свидетельство на право на наследство, не освободило ее от обязанностей. И то, что она является недееспособной, не сыграло никакой роли.
«Неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследника, приобретшего наследство от возникших в связи с этим обязанностей по выплате долгов наследодателя», - решила Фемида первой инстанции.
Погашение долга возложили не на недееспособную, а на диспансер. Ему поручили исполнять финансовую обязанность в пользу банка за счет пенсии, которую государство начисляет женщине. Оказалось, что данное социальное учреждение не может само отвечать по долгам опекаемой, так как не вправе принимать в свое управление наследуемое ею имущество. Учреждение действует лишь в интересах сохранения наследственного имущества женщины, как ее законный представитель.
Соцучреждение возражало против исковых требований к нему, поскольку в личном деле женщины отсутствовали сведения о ее вступлении в наследство после смерти сына-заемщика. Видимо, она все сделала до попадания в диспансер, поэтому это осталось неизвестным для учреждения.
Что касается ответственности за погашение долгов несовершеннолетним наследником, то ее возложили на его законного представителя.
Взыскание затянулось
В конечном итоге выплату долга умершего клиента «Совкомбанка» разделили между АО «Дальжасо», представителем сына-подростка и соцучреждением. Однако страховая компания подала апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии, указав, что общество утратило статус страховщика. Центробанк России еще в 2021 году отозвал у компании лицензию. «Судом это не учтено».
АО «Дальжасо» тогда даже сформировало и передало ООО «Страховая компания «ТИТ» компенсационный фонд, в том числе для исполнения обязательств по страховым случаям, не заявленным на момент передачи страхового портфеля. И ведь на самом деле при первичном рассмотрении «ТИТ» не привлекался в качестве соответчика. Вердикт райсуда отменили из-за нарушений норм процессуального права, допущенных при его вынесении. Появилось другое решение.
«ТИТ», ставший соответчиком, конечно, отбивался. Говорил, что пропущен срок давности. Договор страхования подписывался в начале 2017 года, а уже осенью заемщик умер.
По результатам рассмотрения дела в Верховном суде выяснилось, что по обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, «срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства…».
А требование банк предъявил, напомним, в начале 2024 года. «Срок исковой давности по настоящему делу истцом не пропущен», - отметила апелляционная инстанция. Решение оказалось примерно таким же, как в первой инстанции. Только страховую компанию «Дальжасо» заменили на компанию «ТИТ». Новый вердикт все несогласные могут обжаловать в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в г. Кемерово.
Вот такая странная финансовая история произошла – недееспособная постоялица соцучреждения фактически будет платить из пенсии по кредиту, взятому другим человеком. Пусть даже и близким родственником. Конечно, формально платежи будет вносить администрация учреждения. Но по ее долгам.
Фото: freepik.com
Внезапная смерть
Начало этой запутанной истории относится к 2017 году. Тогда один сельчанин оформил в ПАО «Восточный экспресс банк» кредитную карту. Лимит кредитования составлял 40 тыс. рублей под 29,9% годовых. Срока возврата кредит не имел – был «до востребования». Сельчанин вносил ежемесячные платежи, и проблем не возникало. Пока однажды он не умер.
Банк почувствовал его исчезновение по тому, что заемщик перестал обслуживать кредитную карту.
У скончавшегося имелись наследники – несовершеннолетний сын и мать. Но мать в судебном порядке признали недееспособной и поместили в специализированное учреждение на полное государственное обеспечение. Согласно приказу министерства социальной защиты населения, ее опекуном назначили психоневрологический диспансер.
Законный представитель сына подал заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства на право на наследство. И свидетельство ему выдали. Мать тоже подала заявление, но ей свидетельство не дали. Наследуемое имущество включало в себя земельный участок и квартиру гражданина стоимостью около полумиллиона рублей.
В 2024 году банк направил наследникам требование о полном исполнении обязательств по договору кредитования, на что они не отреагировали. Тогда банкиры подали исковое заявление в суд. К тому времени «Восточный экспресс банк» перестал существовать. Его реорганизовали и присоединили к ПАО «Совкомбанк». Поэтому иск подал «Совкомбанк», так как взял на себя все права и обязанности «Восточного».
При заключении договора кредитования ныне покойный мужчина оформил страховку и заключил договор на присоединение к «Программе страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей кредитных карт в ПАО КБ «Восточный» со страховой компанией ОАО «Дальжасо» (после переименования - АО «Дальжасо).
Рассмотрев иск, суд первой инстанции расценил смерть заемщика как страховой случай.
То, что мать умершего не получала свидетельство на право на наследство, не освободило ее от обязанностей. И то, что она является недееспособной, не сыграло никакой роли.
«Неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследника, приобретшего наследство от возникших в связи с этим обязанностей по выплате долгов наследодателя», - решила Фемида первой инстанции.
Погашение долга возложили не на недееспособную, а на диспансер. Ему поручили исполнять финансовую обязанность в пользу банка за счет пенсии, которую государство начисляет женщине. Оказалось, что данное социальное учреждение не может само отвечать по долгам опекаемой, так как не вправе принимать в свое управление наследуемое ею имущество. Учреждение действует лишь в интересах сохранения наследственного имущества женщины, как ее законный представитель.
Соцучреждение возражало против исковых требований к нему, поскольку в личном деле женщины отсутствовали сведения о ее вступлении в наследство после смерти сына-заемщика. Видимо, она все сделала до попадания в диспансер, поэтому это осталось неизвестным для учреждения.
Что касается ответственности за погашение долгов несовершеннолетним наследником, то ее возложили на его законного представителя.
Взыскание затянулось
В конечном итоге выплату долга умершего клиента «Совкомбанка» разделили между АО «Дальжасо», представителем сына-подростка и соцучреждением. Однако страховая компания подала апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии, указав, что общество утратило статус страховщика. Центробанк России еще в 2021 году отозвал у компании лицензию. «Судом это не учтено».
АО «Дальжасо» тогда даже сформировало и передало ООО «Страховая компания «ТИТ» компенсационный фонд, в том числе для исполнения обязательств по страховым случаям, не заявленным на момент передачи страхового портфеля. И ведь на самом деле при первичном рассмотрении «ТИТ» не привлекался в качестве соответчика. Вердикт райсуда отменили из-за нарушений норм процессуального права, допущенных при его вынесении. Появилось другое решение.
«ТИТ», ставший соответчиком, конечно, отбивался. Говорил, что пропущен срок давности. Договор страхования подписывался в начале 2017 года, а уже осенью заемщик умер.
По результатам рассмотрения дела в Верховном суде выяснилось, что по обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, «срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства…».
А требование банк предъявил, напомним, в начале 2024 года. «Срок исковой давности по настоящему делу истцом не пропущен», - отметила апелляционная инстанция. Решение оказалось примерно таким же, как в первой инстанции. Только страховую компанию «Дальжасо» заменили на компанию «ТИТ». Новый вердикт все несогласные могут обжаловать в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в г. Кемерово.
Вот такая странная финансовая история произошла – недееспособная постоялица соцучреждения фактически будет платить из пенсии по кредиту, взятому другим человеком. Пусть даже и близким родственником. Конечно, формально платежи будет вносить администрация учреждения. Но по ее долгам.
Фото: freepik.com
Тегикредиты суд психбольной