Общество 16.08.2024 в 15:44

В Улан-Удэ обновляют технику городских предприятий

За последние годы закуплено 120 единиц спецтехники и оборудования
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обновляют технику городских предприятий
Власти Улан-Удэ продолжают обновлять технику на городских предприятиях. Как сообщил мэр Игорь Шутенков, на днях были закуплены 3 новые машины «Газель Соболь» для МУП «Водоканал». Новый транспорт позволит быстро и оперативно объезжать районы, выявлять утечки и устранять их. Также заменена одна машину для лабораторных исследований.

«Для Комбината по благоустройству купили новый КАМАЗ с крано-манипуляторной установкой. Эта мощная и многофункциональная машина позволит перемещать и поднимать инструменты, оснастку и вспомогательное оборудование весом до 250 кг на высоту до 19 метро, осуществлять монтаж и ремонт металлоконструкций», - сообщил мэр.

По словам градоначальника, всего за последние годы для городских предприятий закуплено 120 единиц спецтехники и оборудования.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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