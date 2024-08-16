В Улан-Удэ разворачивают новую систему обнаружения ДТП

Сегодня, 16 августа, в Улан-Удэ началось тестирование нового программного обеспечения в Центре управления интеллектуальной транспортной системой города. Ранее ситуация на дорогах отслеживалась в «ручном» режиме и операторы следили за ДТП с помощью обзорных камер. Теперь же система будет сама подавать сигнал об авариях, отправляя уведомления.

- Ввод нового модуля диспетчерского управления ИТС в условиях ЧС позволит в автоматическом режиме фиксировать, где произошла авария. Операторы ИТС смогут быстрее передать сигнал сотрудникам ГАИ, - говорит начальник Центра управления интеллектуальной транспортной системой Дмитрий Дабадоржиев.

Новое программное оборудование будет работать в тестовом режиме, инженеры Центра управления ИТС сейчас проходят обучение у московских специалистов. Как только система перейдет в рабочий режим, информация о всех ДТП города будет передаваться намного быстрее.

Программа уже сейчас доступна в телеграмм-канале Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Фото: мэрия города