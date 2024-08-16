В конкурсе гастробрендов Бурятии победили тарбагатайское сало и боргойская баранина.

- Сегодня в полночь организаторы зафиксировали финальные результаты Интернет-голосования гастрономического конкурса «Бренды Бурятии», который проходил с 5 по 15 августа на официальной странице минсельхоза Бурятии в социальной сети «Вконтакте». В интернет голосовании на лучший гастробренд Бурятии победили сразу два района, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

В конкурсе приняли участие 19 брендов из 10 районов республики.

В ходе голосования сразу вышли в лидеры Джидинский, Тарбагатайский, Кяхтинский, Кабанский и Закаменский район и их бренды – Боргойская баранина, Тарбагатайское сало, Чикойская черемуха, Посольский рыбный пирог и «Захааминай замбаа» (ячменная мука).

Конкурс проходил очень динамично. Жители каждого района активно призывали своих земляков к участию в голосовании. Тарбагатайский и Джидинские районы развернули целую информационную кампанию, сняли и смонтировали имиджевые видеоролики и таким образом оказались лидерами голосования с практически одинаковым результатом.

- Организаторы провели максимально возможную очистку от накрученных голосов. К сожалению, 100%-ную верификацию реальности аккаунтов произвести невозможно. Поэтому была введена погрешность в 100 голосов. Таким образом, оба участника, Боргойская баранина и Тарбагатайское сало набрали 3,2 тысячи лайков и считаются победителями. Второе место занимает Чикойская черемуха, Кяхтинский район - 1,9 тыс. голосов. Третье место у Посольского рыбного пирога Кабанского района - 1,8 тыс. голосов, - прокомментировали в минсельхозе Бурятии.

В первую десятку финалистов вошли:

- Захааминай Замбаа - 1,2 тыс. голосов;

-Закаменская тушеная говядина - 1,2 тыс. голосов;

-Закаменский бухлёр - 1,1 тыс. голосов;

-Закаменский сыр «Хурууд» - 1,1 тыс. голосов;

- Унэгэтэйские консервы, Заиграевский район - 0,7 тыс. голосов;

-Чеснок Загана, Мухоршибирский район - 0,6 тыс. голосов.

- Оерское конопляное масло, Джидинский район - 0,6 тыс. голосов.



Напомним, это был первый этап конкурса «Бренды Бурятии», который выявил победителей Интернет-голосования.

Второй этап конкурса пройдет 6-7 сентября на площади Советов. Бренды, попавшие в топ-10, покажут театрализованную самопрезентацию на сцене фестиваля фермерской продукции «Своё» (возрастное ограничение 0+). По итогам выступления члены жюри выберут бренд Бурятии с самым ярким выступлением.

Фото: Номер один