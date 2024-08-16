Бурятия попала в эксперимент

В Бурятии платная доставка товаров в маркетплейсе Wildberries с июля перешла практически на все группы товаров. Однако хитрость заключается в том, что конечную цену товара (как правило, 10% от стоимости) покупатель узнает только на стадии оформления товара. И то не всегда. Это увеличило конечную стоимость товара примерно на 10%. Таким образом, ранее недорогие маркетплейсы постепенно вводят новые правила по покупке товаров, от которых невозможно отказаться по принципу: не нравится – не бери.Любители покупок на маркетплейсах поделились с «Номер один» своим возмущением по поводу платной доставки. Ведь теперь нет разницы для кошелька – заказывать товар в интернете и ждать доставку в среднем неделю либо приобрести нужную вещь в обычном магазине. Цены практически сравнялись.- Нашла недорогой товар в поисковике Wildberries, заказав раствор для линз за 384 рубля, но когда перешла к оформлению и оплате, то цена товара выросла на 28 рублей, до 422 рублей, - возмущается улан-удэнка Елена. – Причем стоимость доставки написана внизу, под пунктом выдачи, более мелким шрифтом, серыми и едва различимыми буквами.Как жалуются покупатели, порой сумма доставки составляет тысячи рублей, что сбивает с толку, увеличивая бюджет покупки.Добавим, что в других маркетплейсах стоимость доставки не добавляется.— Мы тестируем новый подход к отображению стоимости доставки товаров в отдаленные регионы страны. Она будет отображаться отдельным пунктом в корзине при оформлении заказа. При расчете цены доставки учитывается не только регион, куда будет отправлен товар с ближайшего склада, но и габариты товара, и тип доставки. Склады, подразумевающие хранение товара, находятся далеко от этого региона. Изменилось только отображение в корзине. В остальном все параметры покупки остались прежними, — рассказали в пресс-службе.В сообщении отметили, что после проведения теста в компании проанализируют результаты и влияние на поведение покупателей, и только тогда будет приниматься решение. При этом напомнили, что для доставки товаров в отдаленные регионы задействуются авиаперевозки, что влияет на стоимость логистики.Таким образом, жители Бурятии, находясь в отдаленном регионе, в полной мере ощутили свою отдаленность от торговых площадок России не только по продуктам, которые у нас заметно дороже, чем в центральной части страны. Теперь дороже стали и товары федеральных маркетплейсов, подразумевающие единые цены по стране. Увы, это не так.Схожая ситуация сложилась и в Забайкалье, где население также возмущается платной доставкой товаров. Однако у соседей есть шансы понизить стоимость доставки товаров.Так, по сообщениям читинских СМИ, Wildberries зарегистрировала в Забайкалье ООО «ВБ-Чита», которое станет резидентом ТОР «Забайкалье». По данным сервиса «Контур.Фокус», новое ООО зарегистрировано в сентябре 2023 года по адресу: Дворцовский тракт, земельный участок 5, находящийся недалеко от читинского аэропорта. Учредителем компании и управляющей организацией выступает ООО «Вайлдберриз».С весны интернет-ретейлер начал строить в районе аэропорта Читы свой логистический хаб со складским комплексом. По планам компании он будет обслуживать весь Дальний Восток, используя выгодное положение на границе с Китаем, откуда идет львиная доля всех товаров, реализуемых в маркетплейсе. Как ранее сообщили в Корпорации развития Забайкальского края, благодаря строительству логистического хаба может быть создано до 5 тыс. рабочих мест, а сам комплекс займет площадь более 100 тыс. кв. м. Компания инвестировала в проект более 7 млрд рублей.Тем не менее строительство в Чите логистического хаба в целом хорошее для потребителей в Бурятии решение.- Расстояние от Улан-Удэ до Читы - около 600 километров, что намного ближе, чем везти китайские товары из центральной части страны через порт Санкт-Петербурга, соответственно, стоимость логистики будет заметно меньше. Это не значит, что цена доставки для жителей Бурятии существенно уменьшится, но потребители региона будут в выгодном положении, чем более отдаленные от Читы дальневосточные регионы, - полагает улан-удэнский предприниматель Баир Будаев. – Тем более что стоимость логистики, с учетом существующих трендов, станет объективно увеличиваться, учитывая очень сильную загруженность и Транссиба, и федеральных автомобильных дорог, возникшую после слома всей системы доставки товаров в Россию, которая ранее базировалась на торговле с Европой. Теперь все потоки пошли на восток, что вызвало транспортный коллапс, поскольку коммуникации не были готовы к их столь мощному развороту.Ранее планировалось, что подобный хаб интернет-продавец построит в Улан-Удэ. Однако, по сведениям «Номер один», инвесторам пока не смогли предоставить крупный земельный участок в районе аэропорта «Байкал» без серьезных обязательств по сносу и проводке инженерных коммуникаций. В пресс-службе Wildberries не стали комментировать причины задержки строительства логистического хаба в Улан-Удэ.Справка: Wildberries — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук. Работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Турции, Узбекистане и Азербайджане. В 2023 году журнал Forbes назвал Татьяну Бакальчук самой богатой женщиной России с состоянием в 7 млрд долларов.Фото: «Номер один»