Общество 16.08.2024 в 17:18

В Бурятии школьные линейки пройдут 2 сентября

1 сентября в этом году выпадает на воскресенье
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии школьные линейки пройдут 2 сентября

В Бурятии школьные линейки пройдут 2 сентября. Минпросвещения РФ в этом году рекомендовало провести торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024/2025 учебного года 2 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье.

- Минпросвещения России рекомендовало провести торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024/2025 учебного года и Дня знаний 2 сентября 2024 года, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в первый понедельник сентября во всех школах страны традиционно пройдут церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна Российской Федерации, а также внеурочные занятия «Разговоры о важном».

Кроме того, министерство в ходе торжественных мероприятий рекомендует провести чествования педработников, в том числе народных и заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда, молодых педагогических работников.

- Могут быть также запланированы выступления представителей Российского движения детей и молодежи «Движение первых», Российского общества «Знание», - добавили в пресс-службе.

Впервые День знаний был отмечен 1 сентября 1984 года. Он был введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года.

 

Фото: Номер один

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