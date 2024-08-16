Жителей Бурятии призывают рассказать свою историю любви в конкурсе «Выходи за меня» (18+). В конкурсе могут принять участие те, кто уже женат или планирует вступить в брак до 1 декабря Участники борются за ценный приз — путешествие на двоих. Марафон продлится с 13 июля по 13 октября 2024 года.

Что нужно для участия:

- до 13 октября напишите пост с историей вашей любви и опубликуйте его на личной странице во «ВКонтакте»;

- начните пост с фразы «Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги;

- подпишитесь на группы Госуслуг (https://vk.com/gosuslugi) и Национальных проектов России (https://vk.com/nationalprojectsru) во «ВКонтакте».

- Для победителей подготовили 4 главных приза — путешествия на двоих, где вы сами выбираете маршрут: морской, горный, активный или культурно-исторический тур. Стоимость каждого путешествия — 300 тыс. рублей, - сообщили организаторы конкурса.

Онлайн-марафон «Выходи за меня» проводится при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика», АНО «Национальные приоритеты», Минцифры России и «ВКонтакте».

Подробности можно узнать на сайте марафона (выходизаменя.рф)

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site