В Бурятии интернет-пользователи поругались из-за онлайн конкурса

В Бурятии прошел первый этап гастрономического конкурса «Бренды Бурятии». Организаторы зафиксировали финальные результаты интернет-голосования в социальной сети «ВКонтакте».

Участие в нем приняли аж 19 брендов из многих районов республики. В лидеры сразу вышли Джидинский, Тарбагатайский, Кяхтинский, Кабанский и Закаменский. Конкурс проходил очень динамично. Жители каждого района активно призывали своих земляков к участию в голосовании. Некоторые даже развернули целую информационную кампанию, сняли и смонтировали имиджевые видеоролики, чтобы таким образом оказаться лидерами голосования.

По итогам интернет-опроса на лучший гастробренд победили сразу два района, самыми вкусными признали: Тарбагатайское сало и Боргойскую баранину.

«Организаторы провели максимально возможную очистку от накрученных голосов. К сожалению, 100% верификацию реальности аккаунтов произвести невозможно. Поэтому была введена погрешность в 100 голосов. Оба участника набрали 3,2 тысячи лайков и считаются победителями», - прокомментировали в Минсельхозе.

«Кажется, не все так чисто в выборе гастрономического бренда Бурятии. Еще вчера уверенно лидировала легендарная Боргойская баранина - та самая, что подавалась еще к императорскому столу Романовых! Но перед самым финалом ситуация резко изменилась. Победу вырвало Тарбагатайское сало, и многие подозревают вмешательство хакеров. Если посмотреть на голосовавших за сало, можно увидеть множество заблокированных за подозрительную активность страниц. Совпадение? Не думаем!», - возмущенно намекают интернет-пользователи.

Однако такой результат устроил не всех. Сегодня общественность встрепенулась и выразила свои опасения в том, что хакеры якобы могли украсть победу у Боргойской баранины. В интернете пишут:Будут ли организаторы пересматривать результаты голосования пока неизвестно.

Напомним, это был лишь первый этап конкурса «Бренды Бурятии». Второй пройдет 6-7 сентября на площади Советов. Участники, попавшие в топ-10, покажут театрализованную самопрезентацию на сцене фестиваля фермерской продукции «Своё» (возрастное ограничение 0+).

Фото: Номер один