В Бурятии уже третий день продолжается Байкальский молодежный форум

В Бурятии третий день продолжается работа Байкальского молодежного форума (возрастное ограничение 18+) в с. Сухая парк-отеле Сагаан Морин. На пяти площадках, принимают участие 300 молодых специалистов и студентов из разных уголков нашей Родины, а также 50 ребят из 15 стран ближнего зарубежья в возрасте от 18 до 35 лет. Форум продлится до 19 августа.

Для активной и целеустремленной молодежи проводятся интенсивы с ведущими экспертами на пяти на 5 образовательных площадках: #Помогай, #Гордись, #Создавай, #Вдохновляй, #Управляй.





Участники форума разрабатывают проекты развития добровольчества и защищают их прямо на месте.

- Встретился с делегацией из Китайской Народной Республики, пообщались. Ребята поделились впечатлениями, эмоциями о форуме. Уже второй год подряд Китай участвует в нашем форуме. Будем и дальше наращивать сотрудничество, проводить совместные мероприятия. Уверен в необходимости такого взаимодействия, ведь молодежь играет ключевую роль в формировании будущего! – поделился впечатлениями министр спорта РБ Иван Козырев.

Байкальский молодежный форум служит платформой для диалога между молодыми лидерами различных стран и открывает новые горизонты для совместной работы и обмена опытом.

Организаторы форума: Росмолодежь, правительство Бурятии, минспорта Бурятии и ГУ «Молодежный центр» при минспорта РБ

Возрастное ограничение 18+

Фото: телеграм-канал министра спорта РБ Иван Козырева