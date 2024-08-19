Общество 19.08.2024 в 09:14
В Бурятии прощаются с погибшим штурманом стратегического бомбардировщика
Никита Перевалов был родом из Онохоя
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в поселке Онохой состоится прощание с Никитой Переваловым, погибшим в ходе крушения стратегического бомбардировщика в Иркутской области.
Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», Никита Перевалов родился 8 февраля 1996 года в поселке Онохой. Окончив среднюю школу, поступил в Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. По окончании училища был распределён на военный аэродром в Иркутской области, где базируется тяжелый бомбардировочный авиаполк.
«Родные, близкие и друзья помнят Никиту отзывчивым и очень честным молодым человеком, который приходил на помощь каждому. Никита осознанно выбрал свою профессию, зная об ее важности и опасности. Имел награды за время службы», - сообщили в чате.
Напомним, вечером 15 августа бомбардировщик Ту-22М потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета. Самолет упал в безлюдной местности в Черемховском районе недалеко от села Михайловка. Трем членам экипажа удалось спастись, а штурман Никита Перевалов погиб.
Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», Никита Перевалов родился 8 февраля 1996 года в поселке Онохой. Окончив среднюю школу, поступил в Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. По окончании училища был распределён на военный аэродром в Иркутской области, где базируется тяжелый бомбардировочный авиаполк.
«Родные, близкие и друзья помнят Никиту отзывчивым и очень честным молодым человеком, который приходил на помощь каждому. Никита осознанно выбрал свою профессию, зная об ее важности и опасности. Имел награды за время службы», - сообщили в чате.
Напомним, вечером 15 августа бомбардировщик Ту-22М потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета. Самолет упал в безлюдной местности в Черемховском районе недалеко от села Михайловка. Трем членам экипажа удалось спастись, а штурман Никита Перевалов погиб.
Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
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