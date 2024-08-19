В Бурятии прошли Межрегиональные конные скачки

18 августа на ипподроме Янгажинского дацана в Иволгинском районе прошли Межрегиональные соревнования по конным скачкам «Алтан Таха – 2024» (возрастное ограничение 0+).

- В борьбу за победу вступили три скакуна из республики Бурятия и три- из Агинского Бурятского округа. Три заезда прошли в остром соперничестве, в итоге, победа в первых двух скачках ушла к скакунам Агинского Бурятского округа. В третьем заезде победу одержал скакун из Бурятии. Поздравляем всех участников с ярким и запоминающимся спортивным праздником! Желаем вам силы, скорости, новых достижений и побед! - сообщили в минспорта Бурятии.









В скачках для лошадей верховых пород 2-х лет, дистанция 1600 м победителем стал скакун ВЕЛАРИОН. Владелец - Константин Ишенин, Агинский район, Забайкальский край. Тренер - Булат Базаров. Жокей II категории - Рабдан Цыденов.

В скачках для лошадей верховых пород 3-х лет, дистанция 2000м победу одержал скакун ФОРДИВО. Владелец - Жамьян-Базар Жанабазаров, Агинский район, Забайкальский край. Тренер - Жамьян-Базар Жанабазаров. Жокей II категории - Рабдан Цыденов.

В третьей скачке для лошадей верховых пород 4-х лет и старше, дистанция 2400 м победу одержал скакун из Бурятии МИСТЕР ДАЙМОНД, гнедой жеребец чистокровной верховой породы. Владелец - Вадим Будажапов, Курумканский район, республика Бурятия. Тренер - Василий Федоров. Жокей - Геннадий Ноходоев.

Фото: минспорта РБ