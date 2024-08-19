Общество 19.08.2024 в 11:57

Бесхвостые собаки из Бурятии отправились в Швейцарию

Там их ждут новые хозяева
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Текст: Елена Кокорина
Бесхвостые собаки из Бурятии отправились в Швейцарию

Вчера, 18 августа, двух собак из приюта Бурятии отправили в Швейцарию. В свое путешествие в Европу они отправились в 7 утра.

Собачки определенно вытянули счастливые билеты, считают в Фонде «Собака счастья».

- Одной из счастливиц оказалась смешная бесхвостая девочка Бонни из приюта «Ананда», которая больше месяца сидела на чемоданах и ждала подходящего рейса из Москвы. Второй счастливчик – это Майк, которого когда-то приютил дедушка. После его смерти он стал никому не нужен. И вот собачка уже мчит в Европу, радостно виляя остатком хвостика, - пишут в группе любителей собак.

Напомним, что тремя месяцами ранее в Европу улетели четыре собаки из приюта. Три отправились в Швейцарию и одна во Францию.

- По традиции, нам остаётся только пожелать им счастья в новой жизни, - добавили в группе Фонд «Собака счастья».

Фото: скриншот видео Фонд «Собака счастья»

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