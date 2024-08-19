В пансионате «Нарата» в Улан-Удэ открылось еще одно отделение для пожилых

В пансионате «Нарата» в Улан-Удэ открылось новое дневное отделение для пожилых. Оно предназначено для граждан с ограничениями мобильности и ментальными расстройствами. До это в мае этого года открылось первое дневное отделение для хобби и разных занятий.

Подробнее о работе отделения рассказала директор пансионата Наталья Айдаева.

- Новое отделение предназначено для улан-удэнцев в преклонном возрасте с ограничениями мобильности и ментальными расстройствами, которые проживают в семьях. Для них разработана специальная программа дневного присмотра и ухода, которая включает целый ряд услуг - социально-бытовых, образовательных, досуговых и консультационных. Однако самое главное в работе нашего отделения то, что специалисты прежде всего помогают пожилым людям преодолевать социальную изоляцию. Ведь пожилые люди нуждаются в общении гораздо больше других, - пояснила руководитель учреждения.





- Занятия проводятся в больших, светлых помещениях, которые отлично оснащены, и мы строго следим за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Отделение может принять 15 человек.

Привезти своего пожилого родственника можно с раннего утра и оставить под присмотром профессионального коллектива на весь рабочий день.

Сюда близкие родственники и «работающая молодежь» может определить своих родителей, дедушек и бабушек, где для них организован хороший досуг, уход и питание, пока они находятся на работе. Работает отделение 5 дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные.

Иногда семьи могут использовать отделение дневного пребывания, чтобы дать себе возможность отдохнуть (так называемая «социальная передышка») или выполнить другие задачи.

Есть в расписании работы отделения и уроки вокала, танцев, игры на музыкальных инструментах. Они особенно нравятся пенсионерам. Еженедельно в пансионат приезжают как профессиональные артисты, так и самодеятельность, детские коллективы.

Новое отделение дневного пребывания является частью системы долговременного ухода, внедряемой в рамках национального проекта «Демография», и ориентировано оно на предоставление услуг, направленных на оздоровление, расширение круга общения и интересов пожилых людей и инвалидов.

За консультацией жители г. Улан-Удэ могут обратиться по телефону 8 (3012) 37-83-23 или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лесная, д. 11 Б.

Фото: Минсоцзащиты РБ