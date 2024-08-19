Житель Улан-Удэ едва не потерял 5 млн рублей на недвижимости в Сочи

Судебные приставы Улан-Удэ взыскали с застройщика в пользу участника долевого строительства 5,2 миллиона рублей. Как рассказали в УФССП Бурятии, улан-удэнец заключил с организацией-застройщиком договор участия в долевом строительстве жилого дома в Сочи. Однако, хотя мужчина выполнил свои обязательства по договору инвестирования в полном объеме, внеся в кассу 5,2 миллиона рублей, свою квартиру он так и не получил, поскольку застройщик даже не приступил к строительству дома.Нежелание застройщика отдавать деньги обратно стало основанием для обращения дольщика в суд. После вынесения судебного решения в пользу мужчины за работу принялись судебные приставы.«После возбуждения исполнительного производства судебный пристав арестовал банковские счета застройщика, а также вынес запрет на совершение действий по регистрации, после чего должник не смог бы продать, обменять, подарить или заложить принадлежавшее ему имущество», - сообщил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.Примененные мер принудительного воздействия позволили взыскать с организации-должника всю сумму задолженности.Фото: «Номер один»