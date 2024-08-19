Верующие Бурятии отмечают сегодня Яблочный Спас

19 августа православные верующие отмечают великий двунадесятный праздник Боголепного Преображения Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник установлен в память Преображения Господа нашего Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Он является одним из 12 главных православных праздников в году.

- В русской народной традиции Преображение называется Вторым или Яблочным Спасом, так как его справляют одновременно с поспеванием яблок. До этого дня не полагается вкушать яблоки, но начиная с этого дня разрешается есть яблоки и фрукты, освящение которых совершается в конце праздничной Литургии, - пояснили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа накануне праздника секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) совершил Всенощное бдение в Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ.

В самый день праздника Преображения Господня иеромонах Тихон совершил в соборе Божественную Литургию. После молитвы были освящены виноград и другие плоды нового урожая.





В народе, кроме церковных традиций, за много лет сформировалось много других, интересных традиций и поверий.

К примеру, в старину на Спас к могилам родственников приносили освященные яблоки. Согласно поверью, это были «райские яблоки» душам умерших.

Многие также верили, что в этот день из рая прилетает мифическая птица Сирин, грустит и плачет, поливая яблоки мертвой росой. После полудня ее сменяет птица радости Алконост и, смахивая с крыльев уже живую росу, преображает плоды. Поэтому если съесть яблоко до полудня, всю жизнь будешь в печали. А если после — в веселье и радости.

В древности на Яблочный Спас славяне выходили вечером в поле, чтобы проводить уходящее солнце и попрощаться с летним теплом.

Считается, что в Яблочный спас нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Священники говорят, что строгих запретов нет, особенно если работу не отменить. Также нельзя в этот день играть свадьбы.

Разрешается собирать яблоки и готовить из них различные блюда.

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия