Жители Бурятии устроили бутылочную свалку в лесу

В Заиграевском районе Бурятии прошла акция по очистке леса от мусора. Совместными усилиями работники лесничества и агентства собрали 70 кубометров бытовых отходов, внушительную часть которых составили стеклянные бутылки из-под алкоголя.

- Уборка лесного массива, одна из наших приоритетных задач. Несанкционированные свалки – это не только огромный вред для окружающей среды, но и возможная угроза возгораний, распространения огня. К сожалению, большую часть мусора оставляют местные жители, мы убедительно просим граждан сознательнее относиться к нашей природе, к ее будущему и не мусорить в лесах, - рассказали сотрудники Заиграевского лесничества.

Освобождают лес от свалок в рамках акции «Сохраним лес» в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экология».

Республиканское агентство лесного хозяйства призывает население Бурятии сообщать о свалках в лесных массивах, а также о нарушителях санитарных норм в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Фото: РАЛХ